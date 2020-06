El Parlament reclama mesures per evitar agressions policials racistes

En uns dies marcats per l'assassinat racista de George Floyd, asfixiat sota el genoll de l'agent Derek Chavin a Mineápolis, el Parlament ha reclamat mesures per evitar actuacions policials de caràcter racista i que es faci formació per acabar amb identificacions i detencions arbitràries a persones racialitzades o en situació administrativa irregular. Tots els grups han votat a favor, excepte l'abstenció del PPC.

​La moció, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i debatuda després de l'agressió racista d'agents dels Mossos d'Esquadra a Sant Feliu Sassera (Bages), demana actuar sempre d'ofici en els casos en què els agents hagin pogut incórrer en faltes molt greus segons el reglament de règim disciplinari del cos. En cas d'investigació interna, la iniciativa reclama s'apliquin mesures proporcionals a la gravetat dels fets, sense descartar la suspensió preventiva fins que finalitzi la investigació.

La moció reclama amb una esmena transaccionada amb els comuns que s'obri un expedient als agents implicats en l'agressió al Bages, un fet que ja s'ha produït. Amb tot, la diputada de CatECP Susanna Segòvia ha lamentat que els republicans no hagin acceptat transaccionar una nova esmena en què s'especifiqui que se suspengui als mossos de sou i feina. "S'hauria de ser més exigent", ha afegit Segòvia, que considera que la moció no és suficient demandant amb el Govern.

La cambra catalana també insta el govern espanyol a reclamar la regularització de les 150.000 persones en situació irregular a Catalunya i les més de 600.000 a l'Estat espanyol. En aquest punt en concret, Cs i PSC-Units s'hi han abstingut i PPC ha votat en contra. D'altra banda, la moció emplaça l'executiu de Pedro Sánchez a fer totes les gestions necessàries per garantir que els ajuntaments inscriuen al padró del municipi en què resideixen a tota la ciutadania.



El Parlament també reclama al govern espanyol que tanqui de manera definitiva els Centres d'Internament per a Estrangers (CIEs), amb els vots en contra de Cs, PSC-Units i PPC- i que s'incrementin els recursos de la inspecció de treball en el seguiment de les condicions laborals dels temporers -en aquest cas, per unanimitat.