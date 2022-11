El Parlament sanciona Dalmases amb 600 euros i una amonestació per intimidar una periodista de TV3

Capítol final del cas Dalmases. La Mesa del Parlament ha decidit sancionar el diputat de Junts Francesc de Dalmases amb una multa de 600 euros i una amonestació pública per vulnerar el codi de conducta del Parlament quan va esbroncar a la subdirectora del FAQS després d'una entrevista a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Així ho ha acordat l'òrgan després que la Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED) conclogués al seu informe que Dalmases havia comès una "infracció lleu" per la seva actitud. El text de la CED es va aprovar amb els vots a favor del PSC, ERC, la CUP i els comuns, l'abstenció de Vox, Cs i el PPC i el vot contrari de Junts.

L'informe de la CED no proposava com sancionar Dalmases, ja que és una competència de la Mesa. Tot i això el text sí que considerava que el diputat havia vulnerat dos articles del codi de conducta del Parlament. Concretament l'article 7, que estipula que els diputats han de tenir "una actitud escrupolosa i exemplar" i "una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans". I el 8, on s'hi concreta que la col·laboració entre els diputats i els mitjans de comunicació "s'ha d'orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una opinió formada".

Les sancions econòmiques per haver comès una infracció lleu van dels 600 euros als 12.000 euros. La Mesa ha decidit aplicar la multa econòmica més baixa a l'exvicepresident de Junts.

Capítol final del cas Dalmases

Per investigar si Dalmases va infringir el codi de conducta per l'esbroncada a la periodista del FAQs, a banda de la versió del diputat de Junts, la CED també va sol·licitar al Parlament l'informe que la CCMA va elaborar sobre el cas i una còpia el diari de sessions de la reunió de la comissió de control a la CCMA on Dalmases va comparèixer per pronunciar-se sobre la qüestió.

Un cop recopilada tota la informació, Cuevillas va fer una proposta d'informe que també qualificava la infracció de lleu però que no considerava que els fets fossin una intimidació, i on es proposava que la sanció es quedés en una amonestació pública. Finalment, però, aquest document no es va arribar a votar a la comissió perquè PSC, ERC, la CUP i els comuns en van presentar un d'alternatiu que comptava amb més suports.

Dalmases, que ara mateix es troba en baixa mèdica, va dimitir com a vicepresident de Junts i com a president de la comissió de control de la CCMA, tot i que encara és president de la comissió d'Exteriors del Parlament.