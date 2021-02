La participació cau més de 22 punts fins a les 18h respecte als comicis de 2017

Com era de preveure, la participació a les eleccions al Parlament està caient amb força. Fins a les 18h la participació és del 45,73%, el que suposa 22,5 punts menys que als comicis del 21 de desembre de 2017. La combinació de la pandèmia de la Covid-19, un moment de cert desencís amb la política i, qui sap, si el dia plujós explicarien el creixement de la participació. En qualsevol cas, a la dada s'hi ha de sumar el vot per correu, que no s'incorporarà a les urnes fins que tanquin els col·legis, a les 20h, i que ha batut rècords amb gairebé 270.000 paperetes.



Pel que fa a províncies, on més cau la participació és a Tarragona i Barcelona, que també són les dues demarcacions amb una afluència a les urnes més baixa. En concret, a Tarragona és del 42,82%, 24 punts menys que el 2017, mentre que a Barcelona se situa en el 45,97%, 22,61 punts per sota. A Girona la participació a les 18h és del 47,09%, 21,07 punts menys que fa quatre anys i a Lleida és del 46,29%, 20,36 punts per sota. Per comarques, la caiguda és força homogènia, tot i algunes excepcions. On més cau és al Baix Penedès (-25,44), el Baix Camp (-25,42) i el Montsià (-25,19), mentre que on ho fa menys és al Priorat (-12,58) i el Pla de l'Estany (-15,55).

Les dades de la tarda confirmen la caiguda ja registrada al matí. A les 13h la participació era del 22,72%, 12 punts per sota de la que hi havia el 2017 a la mateixa hora. La circumscripció on més havia baixat era Tarragona, amb un 12,43 menys; seguida de Barcelona, amb una baixada del 12,07; Girona, amb un 11,04 menys i Lleida, amb un 10,24 menys.



El conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Bernat Solé, ha justificat aquesta davallada per la "celebració de les eleccions en plena pandèmia", així com per una menor densitat de vot durant la franja de persones vulnerables d'aquest matí i per l'increment del vot per correu.



Totes les meses s'han pogut constituir, encara que n'hi ha diverses que han hagut de recórrer als suplents per substituir membres titulars que no estaven presents. En la primera compareixença per valorar la jornada electoral, Solé ha indicat que les dades són equivalents a les dels comicis de 2017: "La jornada electoral es podrà celebrar amb total normalitat". En aquell moment, quarts d'onze, hi havia al voltant del 98% de meses constituïdes, però finalment la xifra s'ha completat. Les dades de participació també confirmen una baixada de la participació d'11,97 punts respecte als darrers comicis.



Solé no ha pogut detallar quantes meses s'han constituït gràcies als suplents, després que la Junta Electoral permetés la mobilitat d'aquests cap a altres meses que no tenien assignades en cas que faltessin els titulars.

De nou, Solé ha instat a la ciutadania a "votar prenent totes les mesures de seguretat", a poder ser portant la papereta de vot de casa i controlant a través de l'app Eleccions 14F quin és l'estat d'aglomeració de cada col·legi. Per altra banda, ha pronosticat que l'escrutini electoral serà més llarg de l'habitual a causa de l'augment del sufragi per correu i de les precaucions que s'hauran de prendre en el moment de fer el recompte de vots.