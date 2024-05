La participació a les eleccions al Parlament s'estanca i a les 18h és del 45,80%, 0,2 punts més que el 2021

Si no hi ha canvi en les dues darreres hores, la participació a les eleccions al Parlament d'aquest 12-M serà de les més baixes de la història. Segons les darreres dades publicades, a les 18h la participació era del 45,80%, tot just dues dècimes més que les del 2021, en uns comicis celebrats en plena Covid i en què es va registrar la menor assistència a les urnes en uns comicis d'aquest tipus.

A l'avançament de les 13h la participació era del 26,91%, el que suposava 4,14 punts més que el 2021. Dit d'una altra manera, al migdia i a les primeres hores de la tarda, la participació del 12M ha estat clarament menor que a la de fa tres anys.

Ara mateix, l'assistència a les urnes creix lleugerament amb relació al 2021 a Barcelona i Tarragona, però ja cau tant a Girona com a Lleida. En concret, a Barcelona és del 46,26% (+0,45), a Tarragona del 44,01 (+1,24), a Girona del 45,70% (-1,29) i a Lleida del 42,23% (-2,72).

Les dades de les 13h

La participació en les eleccions al Parlament d'aquest 12 de maig a les 13 hores és del 26,91%, el que suposa més de 4 punts (4,14) més que en els comicis del 2021 a aquesta hora, quan es va situar en el 22,77%. A la circumscripció de Barcelona, han votat el 27% dels electors, un increment de 4,52 punts respecte al 2021; a Girona, la participació ha pujat 3,06 punts, fins el 27,36%; a Lleida, l'increment és menor, d'1,25 punts, fins al 25,39%, i a Tarragona, la participació se situa en el 26,66%, el que suposa un augment de 3,98 punts respecte al 2021 a aquesta hora.

A la ciutat de Barcelona la participació a les 13 hores és del 27,78%, 5,23 punts percentuals més respecte les eleccions d'ara fa tres anys.



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha recordat que en els comicis del 202, quan la participació va ser inferior, el context era de restriccions i mesures addicionals arran de la pandèmia de la Covid-19. "Avui tenim una participació per sobre dels 4 punts", ha destacat.



També ha dit que no s'ha produït cap incident rellevant fins al moment, al marge de la greu incidència a Rodalies, i que les votacions estan transcorrent tal com s'esperava als diferents punts de Catalunya.

ERC i Junts demanen allargar la votació

Per la seva part, Esquerra Republicana ha presentat aquest migdia una petició oficial a les respectives Juntes Electorals de la demarcació de Barcelona i de Tarragona perquè s'allargui l'horari de votació una hora als col·legis d'aquestes dues províncies afectats per les incidències a la xarxa ferroviària i no tanquin a les 8 del vespre com està previst al conjunt de Catalunya. L'argumentació d'ERC és que el caos que s'està vivint al servei ferroviari de Rodalies afectaria el dret al vot i la participació electoral de molts ciutadans i ciutadanes que no poden utilitzar el transport públic per poder anar a votar els seus municipis. Una petició que també ha presentat posteriorment Junts per al conjunt de les quatre demarcacions catalanes.

L'avaria, fruit d'un robatori de cables de coure, afecta tot el sistema de rodalies de l'àrea metropolitana de Barcelona i algunes xarxes de trens regionals que connecten amb altres capitals, especialment les comarques de Tarragona. ERC esgrimeix que molts usuaris estan buscant mètodes de transport alternatius i que caldria donar més temps per a aquells que tinguin previst anar a votar. Les dues Juntes Electorals de Barcelona i Tarragona estudiaran l'al·legació i la petició dels republicans i haurien de donar resposta en les properes hores.