El partits catalans tanquen una intensa i disputada campanya electoral pel 12M cridant a la mobilització del vot

Els partits catalans han tancat aquest divendres una intensa i disputada campanya electoral per als comicis que se celebraran aquest diumenge 12 de maig. Una campanya que va començar impactada pels cinc dies de reflexió que va anunciar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la continuïtat en el càrrec que finalment va mantenir. Que ha tingut la novetat de tenir un dels epicentres a Argelers, a la Catalunya Nord, on el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha fet tots els seus actes. I que ha portat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a lluitar contra els adversos pronòstics de les enquestes. A més d'un bon grapat de candidatures com les de Comuns Sumar, CUP, PP o Ciutadans, entre d'altres, que han omplert el país d'actes electorals de tota mena.

La campanya ha acabat amb creuament de retrets entre tots els partits, crides al vot útil per tots els gustos i la incògnita de com seran els pactes postelectorals que permetin la governabilitat. Tots els partits han celebrat els actes finals de campanya aquest divendres al vespre i ha proliferat la crida a la participació i a la mobilització de cadascun dels electorats.

Illa i Sánchez reclamen formar Govern i finalitzar el procés

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat al votant indecís i "despistat i perdut" que creu que Catalunya "no funciona" al seu darrer míting abans de les eleccions del 12 de maig. Davant 3.500 persones al Pavelló de la Vall d'Hebrón, i amb 500 persones més seguint l'acte en pantalles a l'exterior, Illa ha fet una última crida al vot per "obrir una nova etapa" i "deixar enrere la paràlisi". Segons el socialista, una de les maneres d'assolir la fita és a través de l'autogovern i ha acusat ERC i Junts d'haver-lo "menyspreat" els últims deu anys. "A quin cap cap menysprear el que tant va costat recuperar?", s'ha demanat.

Illa ha estat acompanyat en el tancament de campanya del president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida a votar el PSC "en massa i sense dreceres" Sánchez ha demanat "una victòria àmplia" que els permeti "guanyar be". "Qui vulgui avenç, convivència i estabilitat, la d'Illa és la papereta que ha d'agafar", ha afirmat. Durant el darrer acte de campanya Sánchez també ha aprofitat per criticar el PP i Vox, que creu que estan "competint per veure qui queda en quarta i cinquena posició" i ho ha qualificat de "falta de respecte". "Que es quedin el quart i cinquè lloc, nosaltres volem el primer", ha afirmat.

Pere Aragonès, candidat d'Esquerra Republicana. — Àlex Recolons / ACN

Aragonès crida a concentrar en ERC el vot d'esquerres i independentista

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, ha advertit que el PSC de Salvador Illa és el "més espanyolista" de la història. I ha alertat que, si Illa és president, la primera autoritat que convidarà al Palau de la Generalitat serà el rei espanyol, Felip VI: "No podem permetre que el Borbó vagi al Palau!", ha exclamat Aragonès. En l'arenga més republicana de tota la campanya, Aragonès ha instat la ciutadania a votar ERC també en clau anti-monàrquica.



En l'acte final de la campanya, des de Tarragona, el president i candidat a la reelecció ha apel·lat al vot útil, i ha criticat els "personalismes" de PSC i Junts, dos partits que ha afirmat que tenen com a únic projecte els seus caps de llista, Illa i Carles Puigdemont. "Catalunya no és cosa de dos senyors sinó de 8 milions de catalans i catalanes!", ha asseverat.

Aragonès ha tret pit de la tasca del seu Govern a l'exterior, i ha destacat les reunions que ha mantingut, per exemple, amb l'expresident d'Uruguai Pepe Mujica, o l'executiu irlandès, ara fa només unes setmanes. Davant de més de 500 persones, Aragonès ha demanat fugir de la "Catalunya binària" i del "blanc o negre" que, segons ell, PSC i Junts volen recuperar: "S'han repartit el país sempre com si fos el seu patrimoni", ha advertit el presidenciable republicà.

El candidat de Junts, Carles Puigdemont, tanca la campanya en Elna (Catalunya Nord). — Nico Tomás / ACN

Puigdemont tanca campanya a Elna amb l'expectativa alta

Carles Puigdemont ha volgut enviar un avís a navegants: "Senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim". Així ho ha assegurat aquest divendres en l'acte final a les Antigues Escoles d'Elna (Rosselló). Davant unes 3.500 persones –segons el partit–, el candidat de Junts ha apel·lat al seu retorn després de sis anys i mig d'exili com a motor de la mobilització independentista. Per això, en les últimes hores de campanya, ha intensificat les crides a concentrar el vot en la seva candidatura, "l'única opció independentista en condicions de guanyar". Puigdemont ha promès als indecisos i als qui dubten que "serà el vot del cop de puny (sobre la taula)", el de "dir que ja n'hi ha prou de maltractar els catalans i que no tingui conseqüències".

Durant la recta final de la campanya, Carles Puigdemont ha assegurat que tenien la victòria a tocar a les eleccions d'aquest diumenge, i ha situat el duel entre ell i Salvador Illa. Des de la candidatura de Junts confien en les seves enquestes internes, que els situen bastant per sobre d'ERC i a poca distància dels socialistes. Per això, en els últims dies, l'expresident ha reiterat les crides a mobilitzar i concentrar el vot independentista. "Hi ha partit", assegura un dirigent del partit just abans del míting final d'Elna, satisfet de la mobilització aconseguida a la Catalunya del Nord, amb més de 15.000 participants en tota la campanya.

La candidata dels comuns a las eleccions, Jéssica Albiach, amb Ada Colau y Jaume Asens. — Toni Albir / EFE

Els comuns, garantia de Govern de progrés i crítiques a Illa

Els comuns han tancat la campanya de les eleccions catalanes en un acte a la plaça de Catalunya de Cornellà davant 500 persones. Hi han participat al costat de la candidata, Jéssica Albiach, la vicepresidenta del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, i el cap de llista dels comuns a les eleccions europees, Jaume Asens. Han aplegat més de 500 persones.

Comuns Sumar s'ha erigit com la garantia per un Govern progressista però no han estalviat les crítiques al candidat socialista, Salvador Illa. Albiach ha carregat contra el candidat del PSC, a qui ha acusat de no estar reivindicant l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall sinó Jordi Pujol i de voler una "coalició de l'asfalt" amb Junts. Per la seva part, Díaz ha assegurat que "parlem poc, però complim molt. Li pregunto al senyor Illa si vol pactar amb Junts, els que van aniquilar els serveis públics a Catalunya. Diumenge l'elecció és entre si els catalans volen un govern de coalició progressista amb els Comuns a dins o que el senyor Illa giri a la dreta i pacti amb Junts". I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reblat: "Illa ha decebut una gran part dels electors progressistes amb un discurs conservador en allò social i bordejant el negacionisme en allò mediambiental. Compte amb agafar la papereta de Salvador Illa pensant que guanya un govern d'esquerres i el que acabe arribant-li a casa és un govern sociovergent amb polítiques de dretes entrant per la porta de darrera".

La CUP busca ser decisiva

La CUP ha tancat la campanya electoral apel·lant als indecisos i ha demanat el vot per tal de "construir una alternativa". La cap de llista dels anticapitalistes, Laia Estrada, ha garantit que la formació "es deixarà la pell" i ha remarcat que és "clau" tenir una representació "forta" durant la pròxima legislatura. "Volem ser decisives", ha remarcat davant centenars d'assistents que s'han aplegat al Passeig del Born de Barcelona. Estrada ha criticat la "política del peix al cove" d'ERC i Junts i els ha retret les "picabaralles". El partit ha aplegat la seva plana major, amb els exdiputats Anna Gabriel i David Fernàndez, entre altres, i ha remarcat que el 12-M està en joc "avançar o retrocedir".

La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, a l'acte final de campanya, celebrat a Barcelona. — Maria Asmarat / ACN

Entre els assistents al Born, un espai simbòlic de la lluita independentista tal com s'ha recordat al principi de l'acte, també s'hi ha pogut veure el diputat Carles Riera i les exdiputatdes Eulàlia Reguant i Mireia Vehí.

Feijóo fa una crida a la desesperada als votants de Vox i Cs

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat la campanya electoral demanant el vot pel PPC directament als votants que "eren" de Vox i als que "van donar la victòria" a Ciutadans el 2017. El gallec ha remarcat que el PP és "el lloc apropiat per concentrar els vots". "Hi caben tots els catalans que estan farts del procés", ha dit també. Des de l'Hospitalet de Llobregat, en l'últim míting dels populars abans de diumenge, Feijóo ha assegurat que al PP volen "passar pàgina". "A nosaltres ens fa mal Catalunya, no volem que el procés signifiqui més vots per a ningú", ha comentat fent una crida a "multiplicar" els resultats del seu candidat, Alejandro Fernández, el 12-M.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat pel candidat popular a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández. — EFE/ Andreu Dalmau

Un dels feus socialistes a Catalunya, l'Hospitalet de Llobregat, ha estat el lloc que el PPC ha escollit per fer l'acte final de campanya. Fernández ha tornat a estar acompanyat de Feijóo, per tretzè cop consecutiu durant els quinze dies de campanya. Feijóo, principalment, ha centrat el seu discurs a demanar el vot. Ha interpel·lat directament als votants que "eren" de Vox recordant-los-hi que el PP té experiència en "gestió" i governa diverses comunitats autònomes a l'estat espanyol.