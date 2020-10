Partits i entitats homenatgen Companys en el 80 aniversari del seu assassinat pel franquisme, amb limitacions per la Covid

Partits i entitats homenatgen al llarg d'aquest dijous la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en aquesta ocasió amb motiu del 80 aniversari del seu assassinat afusellat per la dictadura franquista. Tot i la rellevància de l'efemèride amb aquestes vuit dècades de la mort de l'únic president democràticament elegit assassinat a Europa, les mesures contra la Covid, en plena pandèmia, ha comportat limitacions. El Castell de Montjuïc ha tornat a ser l'escenari principal dels homenatges, però per exemple Esquerra ha fet un acte de petit format anul·lant la tradicional marxa de torxes de matinada per evitar aglomeracions.

Des de l'àmbit de les entitats destaca la iniciativa de la Comissió de la Dignitat que ha produït un documental on ha donat un paper preeminent a la cultura: cinema, música, teatre i dansa s’uneixen per reivindicar la figura de Companys i denunciar-ne el crim.

Avui fa 80 anys era assassinat a Montjuïc el president Lluís Companys. Uniu-vos a la commoració vompartint aquest documental. Es difon per:



Mireu aquí el documental d'homenatge a Lluís Companys via @sapienscat https://t.co/gh7gOTTl5n — ComissioDignitat (@ComissDignitat) October 15, 2020

Vilalta: "Ens conjurem a fer possible i avançar amb fermesa per culminar la república catalana"

Com cada any Esquerra ha estat una de les primeres delegacions en retre homenatge a Companys al Castell de Montjuïc on va ser afusellat. Era encara negra nit a dos quarts de set de la matinada. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha destacat que el seu partit són els "hereus" del president Lluís Companys, que avui fa 80 anys que va ser afusellat. Des del Castell de Montjuïc, per commemorar aquesta efemèride, Vilalta ha destacat que ERC està "més compromesa que mai per avançar fermament cap al camí de la llibertat. "Ens conjurem a fer possible i avançar amb fermesa per culminar la república catalana", ha afegit. Segons Vilalta, cal voluntat política per entendre que la resposta és l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia.

Per la seva banda, el president de la federació d'ERC a Barcelona, Gerard Gómez del Moral, ha destacat que Companys és el primer president d'ERC condemnat per rebel·lió per haver proclamat l'estat català i ha afegit que no ha estat el darrer president d'ERC condemnat, en referència a Oriol Junqueras, condemnat per l'1-O a 13 anys de presó.



Continuant amb el paral·lelisme, ha recordat que Companys va ser amnistiat per Manuel Azaña i, per tant, ""és el primer president amnistiat per les forces democràtiques". En aquest context, ha reclamat a l'Estat una llei d'amnistia per al conjunt dels represaliats.

Nombrosos dirigents polítics i personalitats han recordat també la figura de Companys a les xarxes i han condemnat el seu assassinat ara fa 80 anys, entre ells els presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.

La memòria del MH president Lluís Companys, afusellat vilment pel règim feixista de l'Estat espanyol avui fa 80 anys, és persistent i inesborrable. Ha sobreviscut als seus il·lusos enterradors. Contra aquell crim només hi ha una victòria possible: la República de Catalunya. pic.twitter.com/DTgbkxgqqF — Carles Puigdemont (@KRLS) October 15, 2020