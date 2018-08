Partits i organitzacions de Badalona condemnen un nou atac ultra a la ciutat

Nova agressió catalanòfoba, aquest cop, a Badalona. Un veï de la ciutat ha denunciat aquest divendres per les xarxes socials haver estat colpejat per un home que arrencava cartells a la seu d'Esquerra Republicana. L'agredit diu haver-li "recriminat" la seva acció i que l'home l'ha respost amb insults i emputxades. Ha estat el moment en que ha tret el mòbil per gravar-ho quan l'agressor ha respost amb cops i puntades de peu.

#AlertaUltra FIL. M’acaben d’agredir a Badalona. Un home fent footing es dedicava a arrencar cartells de la seu @ERCbadalona deixant-los pel terra. L'he recriminat que, com a mínim, els llencés a la brossa. A respòs amb insults i amenaces. CC @Berlustinho @jordiborras — vincent vega10 (@Vega10Vincent) 3 de agosto de 2018

Algunes entitats i organitzacions polítiques de la vila, com ara Òmnium Cultural, la CUP, Podem, Guanyem Badalona En Comú o el PDeCAT, han firmat un manifest conjunt condemnant els fets. Asseguren que durant els últism mesos "s'han intensificat els actes vandàlics, insults, amenaces, coaccions o inclús agressions físiques motivades per persones contràries a la República Catalana i a la defensa de la llibertat dels presos i de les preses polítiques i dels exiliats". Afegeixen que aquestes agressions són comeses per "veïns anònims i d'altres per grups ultra i d'extrema dreta". El veï que ha patit l'agressió ha denunciat i el cas es troba en mans dels Mossos d'Esquadra.

Durant les últimes setmanes s'han produït diverses agressions contra persones assimilades a l'independentisme o per la defensa de l'alliberament dels pels presos i exiliats. Fa pocs dies, set persones van ser colpejades per un grup d'ultradreta a Manresa (Bages), just després de penjar una estelada. Al municipi de Verges (Baix Empordà) també es van viure moments de tensió quan un grup d'encaputxats, alguns amb ganivets, van fer una ruta per la vila per despenjar estelades. També fa poc que un cotxe va embestir les creus grogues a la plaça de Vic (Osona), fets que ara s'estan investigant.



El conseller del Departament d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquesta setmana que hi haurà "tolerància zero" amb accions d'aquest caire: "Ningú és impune. Es persegueixen totes les persones que manlleven el dret democràtic de llibertat ideològica". Els Mossos d'Esquadra ja han investigat 178 incidents d'aquesta tipologia.