¿Qué pasará con la querella contra Colau por suspender las relaciones de Barcelona con Israel?

La querella contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por suspender las relaciones de la ciudad con Israel no ha cogido por sorpresa a prácticamente nadie. El antiguo gobierno municipal, sustituido tras las municipales por el nuevo equipo encabezado por el alcalde Jaume Collboni, se ha enfrentado durante sus dos mandatos a casi 20 querellas.

El antiguo gobierno municipal se ha enfrentado a 20 querellas, más de la mitad ya archivadas

Presentadas por fondos inmobiliarios, empresas de servicios, el lobby automovilístico o el sector hotelero y turístico, once de ellas ya han sido archivadas y el partido confía que así será también con esta.



"Es otra acción judicial pensada para hacer ruido en los medios y oposición a las políticas que hemos desarrollado en los últimos ocho años", sostiene el concejal Marc Serra.



Lo enmarcan en una estrategia de lawfare, es decir, la instrumentalización de la justicia con fines políticos o ideológicos. "No se trata de algo aislado. Confiamos que en sede judicial, como ha ido pasando con todas [las otras querellas], se podrán aclarar los extremos", ahonda Serra.

Vista general de un Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, con la intervención de la alcaldesa, Ada Colau, en una imagen de archivo. — David Zorrakino / EUROPA PRESS

La decisión de Colau de suspender el hermanamiento con Tel-Aviv en febrero puso fin al acuerdo de amistad que firmó el entonces alcalde socialista Joan Clos en 1998. La exalcaldesa la tomó después de que la plataforma Prou Complicitat presentara una petición en este sentido, con más de 4.000 firmas y la adhesión de 80 entidades.



Posteriormente la avalarían más de 150 personalidades estatales e internacionales como los premios Nobel Annie Ernaux, George P. Smith, Jody Williams i Mairead Maguire, además de la filósofa Judith Butler y Angela Davis, entre otros.

Una querella por prevaricación y delito de odio

La querella, presentada por el abogado Francesc Jufresa, acusa de prevaricación y delito de odio a Colau y también denuncia al director de cooperación del consistorio.

Sostiene que Colau cometió prevaricación al atribuirse competencias que no le correspondían

Se trata de una querella que ya se interpuso ante la Audiencia Nacional, que la desestimó argumentando que los tribunales competentes eran los de Barcelona. Ahora, el abogado la ha vuelto a presentar y ha sido aceptada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital catalana. "Prueba suerte en otro tribunal", señala Serra.



El texto sostiene que la alcaldesa cometió prevaricación al atribuirse competencias que no le correspondían, ya que considera que en vez de aprobar la suspensión del hermanamiento con la capital de Israel vía decreto, lo hubiera tenido que hacer a través del pleno. Sin embargo, el partido señala que esto es incorrecto ya que el propio acuerdo fue aprobado en su momento, en 1998, a través del mismo instrumento.

Asimismo, la querella ve también un posible delito de odio, al entender que la carta que la exalcaldesa hizo llegar al primer ministro del país, Benyamin Netanyahu, contenía referencias antisemitas y afirmaba que Israel era un Estado racista.



La frase con la que lo sostiene es la siguiente: "la dominación estructural y opresión del pueblo palestino a través de la ocupación indefinida puede llegar a constituir apartheid". Se trata de una frase extraída literalmente de declaraciones del exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

¿Quién es el abogado Francesc Jufresa?

El abogado que ha presentado la querella es Francesc Jufresa, quién ya denunció a Colau por la pacificación de Barcelona con les superilles de l'Eixample. Se trata de un personaje que ha protagonizado varios episodios políticos en Catalunya, algunos de ellos recientemente.

Fue el primero que pidió formalmente el indulto para los dirigentes del Procés

El principal es que fue el primero que pidió formalmente el indulto para los dirigentes del Procés. No se define como independentista, pero en varias entrevistas ha declarado que considera que no fueron sometidos a un juicio justo.



Más allá de esto, en los últimos días ha vuelto a cobrar protagonismo cuando se ha erigido como la persona que le planteó a Carles Puigdemont un indulto preventivo para volver a España. El president sostuvo que fueron "emisarios del PSOE" quién se lo ofrecieron, a lo que él lo negó en un artículo en El Periódico porque, dice, no representa a partido alguno.