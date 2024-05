Patacada de la CUP a les eleccions catalanes, que cau de nou a només quatre escons

La CUP perd cinc escons al Parlament de Catalunya. Els resultats de les eleccions d'aquest 12 de maig els fan retrocedir de nou a quatre cadires a l'hemicicle català, en uns comicis en què l'independentisme perd força. Es queden al 4% del vot dels electors, un descens de més de 2,6 punts, amb un percentatge similar al de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Les seves llistes han perdut un terç dels vots del 2021, sumant uns 60.000 menys.

La candidatura liderada per Laia Estrada han baixat a totes les demarcacions: ho fa de cinc a tres escons a Barcelona i de dos a un a Girona. Perd així també les cadires de Tarragona i Lleida, territoris on ha liderat l'oposició al Hard Rock o a la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern. Estrada, Laure Vega i Maria Pilar Castillejo seran les diputades per Barcelona, mentre que la representant per Girona serà Dani Cornellà.

Després de conèixer els resultats, Estrada ha demanat "frenar l'extrema dreta, independentment de la bandera darrere de la qual s'amaguin", en referència a Aliança Catalana, que considera "enemics de la causa independentista". "És evident que una onada reaccionària està travessant el nostre país. El panorama que ens queda no és bo", ha dit, en el sentit que avui hi ha "un Parlament més de dretes i més espanyolista que mai".

Així, ha assegurat que les quatre diputades de la CUP ja es posen a disposició del país per "revertir aquesta situació que ens queda", i fer "avançar l'agenda nacional i social". Estrada ha demanat una reflexió a les formacions d'esquerres i independentistes per "fer una feina per abordar aquest panorama". El partit continuarà amb el seu procés Garbí per fer front a aquests reptes, així com la "desafecció a la classe política".

Nou diputats el 2021

Cal recordar que la CUP va experimentar un gran ascens als comicis previs, en saltar dels quatre diputats que va aconseguir el 2017 (quan es va presentar Junts pel Sí) els nou diputats a les eleccions al Parlament del 2021. En concret, de tres a cinc a Barcelona, d'un a dos per Girona, i els primers escons a Lleida i Tarragona. Gràcies als resultats, va tenir la clau del Govern independentista i va investir l'executiu de Pere Aragonès (inicialment amb Junts).