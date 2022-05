"Al patriarcat li interessa mantenir sota la catifa allò de positiu que té la regla"

Red Cunt (Figa roja, en català) és el títol de la pel·lícula documental i d'animació sobre la menstruació i els tabús que l'envolten de Toti Baches (Lleida 1972). La idea va sorgir quan va anar amb la seva filla a la pediatra per preparar-se per a l'arribada de la regla, i Toti Baches va assumir com a normal el consell de la doctora de portar la compresa amagada a la motxilla. A la sortida de la consulta, la seva filla li va comentar que no entenia perquè s'havien d'amagar les compreses; en aquell moment Baches va sentir una vergonya tremenda i va decidir qüestionar tot el que sabia sobre la menstruació. "Em vaig adonar que havia normalitzat el tabú i que el tenia molt interioritzat, i aleshores vaig pensar que no podia passar a la meva filla tota aquesta tradició negativa i em vaig posar a reorganitzar totes les informacions i reconciliar-me jo mateixa amb la regla", argumenta Baches des d’Hamburg, on viu des de fa quinze anys.

Encara avui són moltes les dones educades amb la idea que la regla és una cosa bruta i que s'ha d'amagar. Per això, Toti Baches volia posar sobre la taula tots aquests tabús i analitzar-los. El procés fins a trobar la manera de fer-ho va ser llarg, i després de diferents opcions va optar per utilitzar el recurs de l'animació. "El format de l'animació t'ajuda a visualitzar coses, i vaig pensar que era el millor per mostrar un tabú. A banda, em donava molta llibertat de moviments. Jo no soc periodista, soc autora creativa, i així va néixer Mensi", aclareix la realitzadora. Mensi és un personatge que ve de Menstrulaxia i la seva funció és acompanyar Isabel els dies de la regla, però la seva arribada no és benvinguda i aquest ésser de sang s'entesta a intentar entendre perquè de tant de rebuig.

Tot i que la menstruació forma part de la vida de més de la meitat de la població mundial aconseguir finançament pel projecte ha estat una llarga travessia del desert. "Vaig demanar deu subvencions a tot el món a diferents institucions públiques i tot van ser negatives, però ara ho entenc, era un projecte molt arriscat, tota aquesta estructura d'alternar escenes d'animació amb entrevistes era arriscat", comenta Toti Baches que no es va acovardir a l'hora de demanar un crèdit per tirar endavant amb el documental.

Imatge de la pel·lícula 'Red Cunt'. — Cedida a Públic

Tot i les dificultats, i amb la promoció començada, Red Cunt està despertant molt d'interès, sobretot a Espanya ara que la baixa per menstruacions doloroses formarà part de l'avantprojecte de llei presentat al Consell de Ministres. Una iniciativa que Toti Baches valora positivament, encara que la considera un primer pas: "la regla, en teoria, no hauria de fer mal i cal reconsiderar i qüestionar tot el sistema de com es diagnostica l'endometriosi, i de com es tracta el tema des de l'àmbit sanitari . També crec que cal reformar l'educació menstrual a les escoles. Aquesta llei seria un primer pas, però han de passar més coses. A Alemanya la notícia ha arribat i saps com en diuen, les vacances de la regla, és tan desesperant…".

Una crítica a la visió neoliberal de la regla

"Al patriarcat li interessa molt mantenir sota la catifa el positivisme sobre la regla, i a la publicitat imposar l'obligació d'estar fresca i neta quan la tens. Per això he volgut fer una crítica a aquesta visió tan neoliberal de la regla"

Red Cunt repassa moltes qüestions sobre la regla i també sobre els genitals femenins. Per exemple, per què per expressar coses que són extraordinàries fem servir frases amb els genitals masculins i per dir coses horribles fem servir els femenins?, "això remet a un sistema patriarcal. Em costa posar cara al patriarcat però és així, són coses que estan a la societat, en maneres de fer i en maneres de parlar. Per això vaig triar aquest títol que és una mica bèstia: Figa roja. Però és una manera de reivindicar el fet de posar la paraula en un context positiu", exposa Toti Baches que tampoc evita plantejar què passaria si la regla la tinguessin els homes.

Cartell de la pel·lícula 'Red Cunt'. — Cedida a 'Públic'

Sense dulcificar la menstruació (la regla no és el més agradable que li succeeix a una dona cada mes), la realitzadora ha sabut despullar de prejudicis el procés i donar-li un ressò de súper poder femení. "És una manera d'obrir el diàleg, la regla és un destorb però en comptes de transmetre tanta merda, per què no transmetem que sense la regla no podem concebre de manera natural, que és vida? Al patriarcat li interessa molt mantenir sota la catifa aquest positivisme, i a la publicitat també li interessa imposar l'obligació d'estar fresca i neta quan tens la regla, per això també he volgut fer una crítica a aquesta visió tan neoliberal de la regla. I encara que jo sóc cineasta i no sóc activista menstrual, aquesta pel·lícula és activisme i m'ha servit per prendre'n consciència", afirma Toti Baches.

La pel·lícula s'estrenarà als cinemes el 27 de maig, jornada prèvia al Dia Internacional de la Menstruació, i la seva autora espera que serveixi per ajudar a nenes i a dones de tot el món, però també a pares, germans, avis i marits. Si bé ja hi ha llibres sobre el tema -un dels primers a Espanya va ser El tabú. Mare i filla davant la regla de Margarita Rivière i Clara de Cominges-, no hi ha cap peça audiovisual dedicada a carregar-se els tabús de la menstruació. I que consti en acta que Red Cunt és el primer capítol d'una trilogia, que continuarà amb un treball sobre la masturbació femenina i culminarà amb un de dedicat a la menopausa.