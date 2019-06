Patricia López, amenaçada i vetada de tertúlies per la seva tasca periodística: "Hi ha molta por a Villarejo encara"

"He rebut amenaces, sí. De la màfia russa, del cap de gabinet del número dos de la Policia. M'han explicat coses que podrien passar-me. M'han arribat a dir que quina sort tinc de no tenir cotxe. La pitjor part inclou que et matin. Hi ha molta por a Villarejo [a la presó des 2017] encara. És gent molt dolenta ".



La periodista de Público Patricia López, que va destapar en aquest diari al costat de Carlos Enrique Bayo l'anomenada "brigada patriòtica de la policia" i la trama coneguda com Les clavegueres d'Interior, ha repassat en una entrevista a Cuatro les conseqüències que ha patit i pateix per exercir la seva professió i destapar, entre altres coses, la xarxa mafiosa de l'excomissari José Manuel Villarejo. L'ara empresonat excomissari va arribar a acumular 400 dossiers amb informació sensible o falsificada sobre polítics i empresaris que, després, distribuïa a periodistes afins com Eduardo Inda o Alfonso Rojo perquè les publiquessin en moments crítics.

Així ho ha recordat aquest diumenge el programa especial de Cuatro Informe TEM. Las cloacas del periodismo, un treball d'investigació i recopilació de casos en què ha posat sobre la taula "el costat fosc de la professió i l'existència de pràctiques de corrupció i situacions de suborn i extorsió en mitjans de comunicació" del nostre país.



Per a això, l'equip de TEM ha comptat amb testimonis de diversos dels periodistes que han revelat alguns dels entramats d'extorsió periodística, com López, que ha publicat gran quantitat d'exclusives en què desgranava alguns dels entramats corruptes que van portar a la presó Villarejo. Entre ells hi ha l'"informe PISA" i el cas DINA contra Podemos o les relacions entre Villarejo, el director de OKDiario, Eduardo Inda i el pequeño Nicolás, entre moltes altres. López ha desafiat a Villarejo, encara que no li ha sortit gratis. Segons ha explicat, després de les seves exclusives va ser apartada de tertúlies en què era col·laboradora habitual i ha rebut querelles i amenaces. "No podràs. Ells són molts. No tornaràs a treballar en la teva vida. Són molt poderosos", ha recordat López que li deien alguns companys de professió. "Villarejo ja ha perdut! Ja no hi haurà més informes, ni tornarà a treballar a la Policia, per què no es comencen a explicar les coses bé?", ha afirmat la periodista de Público.

David Jiménez, exdirector d'El Mundo': "Vaig viure pressions de grans empreses"



Al programa també ha participat l'exdirector d'El Mundo David Jiménez, que ha revelat en el seu llibre El Director (Libros del KO) com les grans empreses compraven periodistes amb regals i viatges de luxe a canvi d'"informació amable" d'aquestes companyies i els seus directius o per silenciar informacions comprometedores.



"Jo vaig viure pressions de grans empreses que, en certa manera, es creien amb la potestat de decidir què es publicava o no es publicava", ha denunciat Jiménez, que també ha recordat que, tot just va arribar a la direcció d'El Mundo, un banc li va oferir una invitació exclusiva per assistir a concert de Sting en privat. de la mateixa manera, l'exdirector va denunciar l'existència de "acords secrets entre mitjans i empreses per influir en la línia editorial" i les corrupteles amb les publicitat institucional, amb pressupostos milionaris que beneficiaven sobretot a mitjans afins al Govern de torn.

Iñaki Gabilondo: "És el millor moment per fer periodisme i el pitjor moment per viure del periodisme"



El reportatge també s'han centrat en els viatges per periodistes de renom subvencionats per empreses de l'Ibex 35, com les invitacions amb totes les despeses pagades al Mundial de Futbol del Brasil de 2014. Alguns dels periodistes que van gaudir de la cita van ser María Escario, Pepe Oneto o Luis del Olmo, que assegura que aquest regal no té perquè afectar a la seva tasca professional. El consagrat periodista Iñaki Gabilondo també va ser convidat a assistir al Mundial, però explica en la seva entrevista que va rebutjar l'oferta: "Ens han volgut seduir, si no ets un nen petit ho notes".



Gabilondo, al costat d'altres convidats, ha abundat en la gran precarietat del sector i en la proliferació de nous mitjans digitals de dubtosa ètica que, en alguns casos, han realitzat xantatges a empreses per part d'alguns dels seus periodistes.

"El periodista ha d'estar a prop del poder per poder-lo controlar, però no tan a prop com per a ser atrapat per ell", opina Gabilondo, en referència a la funció essencial del periodisme de vigilar i controlar les actuacions dels poders polítics i econòmics. Per això, ha dit, el mai va als menjars de periodistes amb polítics. "És el millor moment per fer periodisme i el pitjor moment per viure del periodisme", ha asseverat.