Patrimoni Nacional gastarà 114.000 euros en flors tallades per a la decoració de la Casa Reial

El Consell d'Administració del Patrimoni Nacional gastarà fins a 114.708 euros en la compra de flors tallades i arranjaments per a l'ornamentació de salons i algunes de les dependències pertanyents a la Casa Real, segons ha informat aquest dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE). Així, s'anuncia l'obertura de la licitació per al "subministrament de tiges de flor per a l'activitat institucional de l'organisme i la decoració ornamental dels salons oficials per a la celebració d'actes oficials".



El cost del contracte, 97.048 euros –ascendirien als 114.708 euros amb l'IVA–, vindria a cobrir el cost de dos lots. El primer, per al "subministrament de flor institucional" i el segon estaria destinat a cobrir la "composició i decoració ornamental de centres de flor". En total, es comptabilitzen més de 10.000 flors de fins a 66 espècies diferents, segons les estimacions ofertes en els plecs de contractació.

La despesa en ornamentació corre a compte del pressupost de Patrimoni Nacional, que és independent del pressupost de la Casa Real. No obstant això, en tractar-se de béns administrats per aquest organisme, la decoració floral corre al seu compte, en part, a causa de la rellevància històrica i artística dels Palaus on es col·locarien els adorns.



La partida pressupostària és una de les moltes que tenen a veure amb la Casa Real i que no s'inclouen dins dels pressupostos, que el 2019 s'han vist incrementats en un 1,41%, en passar dels 7.887.150 euros del passat exercici als actuals 7.999.040.



En qualsevol cas, els 114.708 euros podrien veure's rebaixats si s'adjudica a una empresa que ofereixi un preu menor. Així va ocórrer en 2012, quan la partida pressupostària inicial comptava amb més de 146.000 euros però l'adjudicació del contracte es va donar per un preu de 128.000 euros, segons va informar en el seu moment CIVIO.



Les flors tallades i la resta d'elements ornamentals es col·locarien en les diverses sales del Palau Real de Madrid i del Palau Real del Pardo amb motiu de les futures visites d'Estat, recepcions del Cos Diplomàtic, Pasqua Militar i altres actes oficials. Així mateix, els plecs detallen que també podrien decorar-se altres sales d'edificis com el Palau d'Aranjuez, el Palau Real de San Idelfonso o el Palau de l'Almudaina, entre altres.



Les flors tallades són productes de decoració que a penes duren uns dies, ja que es tracta de tiges sense arrel que s'integren en tests o gerros amb aigua fins que acaben d'assecar-se. A la llista de flors que s'esmenten en el plec que obre la licitació apareixen noms coneguts com el clavell selecte, el crisantem o la rosa i altres espècies menys conegudes com l'astrantia o l'ilex.