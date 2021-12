La patronal dona el vistiplau a la reforma laboral del Govern espanyol

La patronal d'empresaris ha acceptat la reforma laboral del Govern espanyol, segons ha confirmat la CEOE després d'una reunió del Comitè Executiu. Encara no està tot tancat, ja que falta el 'sí' de la Junta directiva de l'organització d'empresaris i que els sindicats avalin també el text de l'Executiu. Les executives de CCOO i UGT estan reunides aquest dijous però, segons han informat a Públic, l'objectiu de les trobades era valorar l'estat de les negociacions i no votar un preacord.



(Hi haurà ampliació)