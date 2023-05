La Patum 2023: més pressupost que mai, actes paral·lels i retorn dels concerts

La Patum 2023 tindrà el pressupost més alt de la història, amb un 25% més d'aportació de la Generalitat que en la passada edició. Els 455.000 euros totals per aquest any li permetran guanyar múscul i organitzar més activitats paral·leles, amb una programació d'actes a la plaça des del dimarts dia 6 (per bé que l'inici oficial de la festa és dimecres 3) i fins al diumenge 11 de juny.

I és que la subvenció que atorga la Generalitat a la festa des de l'any 2022 va ser de 100.000 euros anuals, mentre en aquesta edició serà de 125.000 euros. Aquests diners se sumaran a l'aportació de fons propis que fa l'Ajuntament de Berga de 330.000 euros.

L'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, ha valorat positivament que aquest sigui el pressupost més alt de la història i considera que aquesta xifra els permet "estar tranquils". Una reivindicació del consistori dels darrers anys ha estat més finançament per la festa, especialment d'ençà que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat, l'any 2005.

El batlle ha detallat que els diners permeten "cobrir de sobres" la festa de la Patum i també tots els actes paral·lels, com els concerts. La tècnica de festes, Marta Planas, ha puntualitzat que la inversió de 455.000 euros que fan les institucions "fàcilment es pot duplicar o triplicar" pel que fa a l'impacte econòmic real de la festa.

Per la a Patum de 2023 es faran servir 297 quilos de material pirotècnic, una xifra similar a les edicions passades. El dia que es necessita més pólvora és per la Patum Completa de dijous, quan es fan servir 131 quilos. Segons dades de l'Ajuntament, el pressupost per comprar aquest material és d'uns 45.000 euros.

Entre les novetats que es podran veure en aquesta edició de la Patum són la samarreta oficial de la festa, amb voluntat d'"harmonitzar" el marxandatge relacionat amb la Patum. Per segon any es farà el pastís solidari de la Patum, que aquest any l'ha elaborat el campió del món de xocolateria, el vigatà Lluc Crusellas.

La Patum més inclusiva, a la plaça

Una de les grans novetats d'aquest any és que la plaça de Sant Pere viurà una Patum inclusiva amb els alumnes de l'escola d'educació especial de La Llar. Es farà el dia abans de l'arrencada oficial de la festa, el dimarts dia 6, i amb motiu del seu cinquantè aniversari.

Serà el segon cop la seva història que la Fundació la Llar celebri la seva Patum a la plaça de Sant Pere, després de fer-ho també pel 25è aniversari. L'escola d'educació especial atén una quarantena d'alumnes d'edats compreses entre els 3 i els 20 anys, i habitualment fan la Patum a les seves instal·lacions.

Sànchez també ha explicat que la Patum fa anys que treballa per ser cada cop més inclusiva "malgrat les dificultats que té la festa en si". "És una festa molt activa, de contacte amb la gent, i evidentment és molt difícil que la plaça sigui 100% inclusiva", ha relatat.

Retorn dels concerts

Els concerts de les Barraques de la Patum també tornaran a la plaça Cim d'Estela després que l'any passat una denúncia obligués a suspendre una part de les actuacions i traslladar-ne d'altres al Cine Catalunya, ara local dels Castellers de Berga. Enguany, l'Ajuntament, els veïns de la zona i la residència Berga Residencial han arribat a un acord perquè els concerts puguin tornar a la plaça.

S'ha pactat una limitació de 80 decibels a la façana de la residència que hi ha just a la ubicació on es fan els concerts, i les actuacions acabaran més d'hora. La dotzena de concerts gratuïts se celebraran entre el 8 i el 10 de juny i, entre d'altres, hi actuarà The Tyets, Brams o La Salseta del Poble Sec.

El mateix dispositiu de seguretat

Pel que fa a seguretat, es manté el mateix dispositiu que l'any passat. Ara fa un any es va veure reforçat per la Patum "de represa", la primera després de la pandèmia del coronavirus.

"Es va valorar molt positivament i hem decidit mantenir-lo", ha defensat l'alcalde. En total, es desplegaran durant els cinc dies forts de la festa 18 agents de la Policia Local, 361 agents dels Mossos i uns 200 de seguretat privada.