La Patum 2024 serà més accessible i manté el pressupost en 456.000 euros

La Patum de Berga d'enguany serà més accessible, manté un pressupost similar al darrer any i recupera un patrocinador privat després de vuit anys. Això permetrà que l'Ajuntament no hagi d'aportar més diners a la festa tenint en compte la pujada de preus generalitzada. Es tracta de les principals novetats per a la festa berguedana per excel·lència, que se celebra del 28 de maig al 2 de juny.

En total, el pressupost s'enfila fins als 456.000 euros, una xifra un pèl superior a la de l'any passat, fins ara el més elevat de la història. El patrocinador privat n'assumirà el 2% (entre 10 i 15.000 euros), i la resta prové de l'Ajuntament, el Consell Comarcal (que augmenta aportació) i la Diputació. La Generalitat, per la seva banda, amb els pressupostos prorrogats, manté la contribució de 125.000 euros.

L'empresa de telecomunicacions Vera serà el patrocinador oficial de Patum després de 8 anys sense. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha reconegut que no és la primera empresa "que truca a la porta de l'Ajuntament", però ha remarcat que tenien clar que la Patum "no es vendria a qualsevol preu ni a qualsevol marca".

"Ha de tenir uns valors i uns ítems que no trenquin o vagin en contra de la imatge que volem transmetre de la Patum", ha subratllat. En la mateixa línia s'ha expressat el director general de Vera, Jordi Compte, qui ha defensat que l'empresa se sent "molt pròxima" als valors de la Patum per la seva vinculació amb el territori.

Més enllà de l'aportació privada, l'alcalde s'ha mostrat "satisfet" per l'aportació pública. "Si n'aporta més, estarem encantats, però estem contents perquè fins fa dos anys no aportava pràcticament gens", ha afegit.

Una Patum més accessible que mai

Fa temps que la Patum treballa per fer la festa més accessible per a les persones amb diversitat funcional. Enguany, s'han ampliat les motxilles vibratòries per a persones sordes, una armilla que transmet vibracions a l'usuari al ritme de la música. I també els bucles magnètics, que redueixen el so ambient, per a la gent que porta audiòfon i hi sent poc.

Les dues coses s'oferiran durant la Patum de Lluïment de dijous i per als concerts de Barraques de dissabte. Per altra banda, les persones sordes podran seguir La Patum de lluïment de diumenge de Corpus traduïda a la llengua dels signes catalana per primera vegada, gràcies a la retransmissió de Televisió del Berguedà.