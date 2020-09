El PDeCAT pacta amb Mas que participi a la seva campanya si va en solitari però sense formar part de les llistes

El PDeCAT ha pactat amb Artur Mas que l'expresident participi a la seva campanya si va en solitari, segons revela l'ACN. Fonts del partit han explicat que l'acord passa perquè l'expresident no formi part de la llista electoral. A més, Mas ha deixat clar que evitarà fer cap discurs en contra de JxCat ni del seu líder, Carles Puigdemont -el seu relleu a la presidència de la Generalitat.



Mas continua mantenint silenci en públic, però ha tingut converses amb la direcció del PDeCAT les últimes setmanes, també després del degoteig de baixes del partit cap a JxCat. La decisió del president del Govern, Quim Torra, d'expulsar Àngels Chacón de l'executiu ha impulsat l'exconsellera d'Empresa com a candidata del PDeCAT a les eleccions. Mas ja va comunicar a l'executiva de David Bonvehí, fa setmanes, que mantindria el carnet del PDeCAT i que no es donaria d'alta a JxCat. L'expresident també va acceptar aleshores participar de la campanya del partit -almenys en alguns dels actes-, entenent que el PDeCAT s'acabarà presentant en solitari a les properes eleccions al Parlament.



Tal com ja va explicar l'ACN, el PDeCAT confia en Mas per enfortir el partit de cara als propers mesos. L'executiva de Bonvehí confia que el fet que l'expresident del partit mantingui el carnet serveixi perquè molts associats que dubtin de donar-se de baixa per sumar-se a JxCat s'ho repensin. Almenys un 7% dels militants del PDeCAT han estripat el carnet per afiliar-se al nou partit de Puigdemont, en dades confirmades per la direcció ara fa una setmana -abans de l'últim degoteig de baixes, liderades pel propi Puigdemont.

A banda de Mas, el PDeCAT també compta per ara amb Mercè Conesa -presidenta del Port de Barcelona-, com a un altre actiu rellevant del partit, a més dels alcaldes i regidors que manté al territori. Si bé Mas manté el seu silenci, l'expresident ha continuat connectat amb l'espai postconvergent tot l'estiu. Tant en contacte permanent amb Bonvehí i diferents càrrecs i diputats del PDeCAT com, també -en menor mesura-, amb Lledoners i Waterloo.



Mas no tornarà a primera línia política. Ja va deixar clar fa mesos que no aspirava a tornar a ser candidat, i que de fet apostava perquè JxCat i el PDeCAT confluïssin en una coalició electoral, en cas que no hi hagués una transició orgànica i ordenada. Aquesta via, defensada per Bonvehí, va ser rebutjada des d'un inici tant per Puigdemont com pel secretari general de JxCat, Jordi Sànchez.

Solsona nega l'acord

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha negat que hi hagi cap acord tancat amb Mas sobre la seva participació a la campanya, argumentant que les eleccions no estan encara ni convocades. El també diputat parlamentari ha assegurat que la direcció no ha abordat aquesta qüestió en cap reunió de manera oficial. Solsona ha insistit en una conversa amb l'ACN que el partit manté "tot el respecte" per Mas, i que l'expresident ja explicarà ell mateix quins són els seus plans.