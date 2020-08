El PDeCAT porta JxCat als tribunals

El PDeCAT ha demandat JxCat als tribunals per l'ús de les sigles, segons ha avançat el diari Ara. El juliol es va oficialitzar el canvi al registre de partits de la propietat de la marca JxCat, que passava a estar a mans de persones properes a l'expresident Carles Puigdemont. El PDeCAT, però, considera que el canvi es va fer de manera fraudulenta, i per això l'ha portat als tribunals.

La setmana que ve se celebra una vista perquè el jutge decideixi si aplica mesures cautelars per suspendre l'ús de la marca per part de la formació liderada per Carles Puigdemont fins que es resolgui el fons de la qüestió. La demanda acaba de dinamitar les opcions d'un acord entre les formacions de cara a les eleccions, segons fonts d'ambdós partits.



Fonts del PDeCAT han explicat a l'ACN que els seus serveis jurídics han defensat la posició del partit segons la qual el canvi de nom al registre es va fer de forma fraudulenta, com havia denunciat el president de la formació, David Bonvehí, que ja haurien comunicat a JxCat que emprendrien accions legals.

Des del partit de Puigdemont han indicat a l'ACN que després de la demanda es fa encara més difícil imaginar un acord per concórrer plegats a les eleccions. Fonts del PDeCAT també admeten que amb aquest moviment ja no hi ha marge per anar junts a les eleccions. L'executiva del partit de Bonvehí es reuneix dilluns.

Canvi decidit en assemblea telemàtica

El punt de conflicte entre el PDeCAT i JxCat és com es va fer el canvi de nom. Inicialment, els titulars de JxCat eren treballadors del PDeCAT, amb Laia Canet com a presidenta i dos persones més del partit. Canet va ser qui va inscriure al la marca, l'any 2017, al registre de partits.



A principis del 2020, els propers a Puigdemont van portar al notari un document en què Canet renunciava a les sigles, juntament amb una certificació que s'havia fet una assemblea telemàtica per canviar la direcció del partit. Els nous titulars, llavors, passaven a ser l'alcalde de Balenyà, Carles Valls, l'exmembre de la direcció del PDeCAT Montserrat Morante, i l'exsecretària de l'ANC Irene Negre.



Però segons defensa el PDeCAT en la seva demanda, aquesta assemblea telemàtica no es va fer, explica l'ARA. El diari indica que el partit justifica aquesta afirmació a través dels testimonis de dos treballadors del PDeCAT que també constaven com a titulars de JxCat i que asseguren que no van ser convocats a l'assemblea.