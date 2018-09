El PDeCAT retira la moció pactada amb el PSOE per demanar diàleg dins la llei

Gir de darrera hora. El PDeCAT ha decidit retirar la moció pactada amb el PSOE per demanar un diàleg polític amb la Generalitat "sense imposicions ni impediments" i "dins del marc de la legislació vigent", i que havia presentat aquest mateix dimecres. La decisió l'ha pres el partit a la tarda, després que, durant tota la jornada, se succeïssin les crítiques de part de l'independentisme a l'acord amb els socialistes. Prèviament, ERC havia anunciat que no donaria suport a la moció, que s'havia de votar aquest dijous, en contra del que es donava per fet fins a aleshores.



"Hem decidit retirar aquesta moció perquè el PSOE juga amb el diàleg", ha justificat la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a la premsa. Nogueras ha carregat tota la culpa en l'actitud dels socialistes, que, segons ha recordat, ha votat al senat avui mateix "impedir qualsevol intent de referèndum d'autodeterminació", recalcant que justament la seva moció era un "intent" d'arribar a aquest referèndum. "No només no obren vies de diàleg, que era l'objecte d'aquesta moció, sinó que les tanquen". En el primer debat sobre la moció, aquest dimecres, el PSOE ja havia anunciat que "es pot dialogar de tot excepte de la independència". "Nosaltres estem aquí per donar sortida política a aquest clam de llibertat i ho volem fer amb diàleg i no amb estètica del diàleg", ha insistit Nogueras.

A més de l'actitud del PSOE, però, durant tota la jornada s'han succeït les crítiques de diversos sectors independentistes al pacte de moció amb el PSOE, especialment perquè el text de la moció circumscrivia el diàleg al "marc de la legislació vigent" –text inclòs a petició socialista–. A més d'innumerables intervencions a les xarxes socials, La CUP havia opinat que la iniciativa "demostra que el PDeCAT, amb la complicitat d'ERC, vol retornar a un escenari de pacte amb l'Estat espanyol". Els CDR havien criticat la decisió afirmant que "el poble mana, el govern obeeix" i que això passa per dir "prou" als "interessos partidistes" i als "projectes autonomistes".



Finalment, ERC –en el que molt probablement ha desencadenat la decisió de retirar la moció, que no podia prosperar sense el seu vot– havia decidit a la tarda abstenir-s'hi, amb els arguments que "la llei és mutable i no pot ser l'argument per limitar el diàleg", i que "el diàleg no ha de tenir límits".









Hi ha un mandat clar per aconseguir la independència, la gent ahir ho va tornar a demostrar.

[Hi haurà ampliació]