Una pedra de 20 quilos va caure hores abans de l'accident mortal a Súria

Novetats sobre l'accident mortal a la mina de Súria (Bages) que va acabar amb la vida de trens miners. Aquest dimecres ha transcendit que ja va caure una pedra de 20 quilos a pocs metres de distància d'on va passar el tràgic succés. Un miner experimentat ja va alertar que el sostre era "inestable", segons el sumari de la causa avançat per El País.

El treballador va deixar constància d'aquesta informació per escrit en una pissarra: "Ull amb el sostre", va escriure. Però l'alerta no va acabar arribant als tres miners morts, que en aquells moments ja es trobaven a l'interior de la mina.

El triple accident va tenir lloc el 9 de març passat i van perdre la vida tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys. Tots tres van quedar sepultats per una roca d'1,9 tones que es va desprendre del sostre d'una galeria al Minador 30, a uns 800 metres de profunditat. I va comportar una indignació sindical per l'accident.

Un jutjat de Manresa ha obert una investigació per aclarir les causes i responsabilitats de l'accident a la mina de Súria. El sumari de la causa constata que va haver-hi errors en la comunicació i també en les mesures de seguretat adoptades.

L'advocada de les famílies de dues de les víctimes, Nereida Crespo, ha explicat que existeixen "negligències greus". Crespo ha explicat que les primeres conclusions que extreuen de forma preliminar de les diligències judicials és que l'accident "s'hagués pogut evitar si s'haguessin pres les mesures adequades, tant de prevenció com de comunicació".

Els tres geòlegs van entrar a la galeria "sense tenir coneixement de la incidència que havia passat al torn anterior", ha detallat. Per aquest motiu, "desconeixent la inestabilitat de la galeria i el risc que això suposava", segons ha explicat l'advocada.

La mina de Súria, al Bages. — Nia Escolà / ACN

Fonts del Departament d'Empresa de la Generalitat confirmen que el 12 de maig la subdirecció de Mines va obrir un expedient informatiu a l'empresa explotadora de la mina (ICL) per poder valorar si hi va haver algun tipus de negligència en l'accident mortal. El que s'ha fet és sol·licitar informació per determinar què va passar i si pot ser constitutiu d'un expedient sancionador.

"Imprevisible" segons l'empresa

L'informe intern elaborat per ICL va concloure que l'accident va ser "imprevisible". La direcció de l'empresa va assegurar que els miners morts eren persones experimentades i que "no hi havia cap senyal que la paret del sostre, en el punt de l'esllavissada, fos inestable".

Això no obstant, sí que van reconèixer un "error de comunicació". I és que el torn de nit havia avisat d'una incidència en el sostre d'una zona propera, a uns 8 metres, una informació que no va arribar als geòlegs finats.