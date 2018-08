Pengen una pancarta en contra de la presència del rei Felip VI als actes d'homenatge del 17A

La polèmica presència del rei Felip VI a l'acte en homenatge a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils no ha passat desapercebut. Una pancarta, amb la imatge del rei del revés, ha aparegut penjant des de la façana d'un dels edificis de la plaça de Catalunya, on es pot llegir The Spanish king is not welcome in the Catalan Countries, és a dir, "El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans".



Els Mossos d'Esquadra han provat de retirar la pancarta des del terrat de l'edifici descendint amb cordes, ja que ha estat penjada de manera legal des d'un pis que ho ha permés. Els mossos només han aconseguit despenjar la cantonada on es veu la imatge del rei, però han dessistit abans d'aconseguir treure tot el missatge. A primera hora del matí, un grup de persones s'han concentrat davant l'edifici amb banderes espanyoles.



Durant l'homenatge a les Rambles, també s'ha pogut veure una altra pancarta: "Les seves guerres, les nostres morts". Els familiars de les víctimes han dipositat flors blanques i blaves sobre el mosaïc de Joan Miró del passeig. En un segon pla, el president del Govern, Quim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el tinent d'alcalde, Jaume Asens, i una de les notes polítiques del dia, la parella de l'exconseller Quim Forn, Laura Masvidal, qui va anunciar que participaria de l'acte institucional en la seva representació.



Paral·lelament als actes institucionals, els CDRs han convocat una maniestació des de la banda de mar de les Rambles per protestar contra la presència del rei Felip a l'acte que acabarà al mosaïc de Joan Miró.

Homenatge a la plaça de Catalunya

Els actes d'homenatge a la plaça han donat inici a quarts d'onze. L'arribada del rei Felip VI, acompanyat del president del govern central, Pedro Sánchez, i la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, s'ha rebut amb crits de suport al monarca entre una part dels assistents, com ara "No estàs sol" i "Viva el rei". Una altra part del públic ha demanat silenci. L'acte el presenta la periodista Gemma Nierga.



Torra: "La democràcia sempre doblega al terror"

A primera hora del matí, el president del Govern, Quim Torra, ha fet una declaració institucional des del Palau de la Generalitat. Torra ha assegurat que "la democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie es produeixi on es produeixi". Un any després dels atemptats, el president s'ha solidaritzat amb les víctimes i ha reconegut la feina dels professionals que van participar del dispositiu.



Torra també ha tingut paraules per l'exconseller d'Interior, Quim Forn, i pel major Trapero: "El Govern fa palès el seu màxim rebuig al terrorisme. Hem sortit més reforçats i més units en els valors que ens consolidem com a societat pacífica, democràtica i tolerant".