L’aeroport del Prat va convertir-se en l’epicentre de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes i va ser l’escenari de les principals escenes de repressió comeses tant pels antiavalots tant dels Mossos d’Esquadra com de la Policia Nacional. El cos estatal, de fet, va disparar bales de goma, un armament prohibit pel Parlament de Catalunya des del 30 d’abril de 2014 i que no fa servir la policia catalana. No és la primera vegada que la Policia espanyola dispara bales de goma des que van ser prohibides al Principat, ja que en va fer servir durant l’operatiu contra el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, quan un dels trets va fer perdre la visió d’un ull a Roger Español.



També en aquesta ocasió un jove ha perdut un ull, segons han confirmat fonts de l'Hospital de Bellvitge citades per Betevé. El noi, de 22 anys, ha patit un esclat del globus ocular, compatibles amb l’impacte d’una pilota de goma, i també múltiples ferides facials. Està pendent d’una intervenció quirúrgica.

S'estan disparant pilotes de goma per part de la policia nacional a la T1 de l'aeroport. Ja no només foam. Les pilotes de goma estan PROHIBIDES a Catalunya. Gravíssim. #SentenciaProces #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/tovO2R6osG — Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (@OSPDH1) October 14, 2019

L’actuació dels cossos policials va ser denunciada per diverses entitats en defensa dels drets humans, com el Centre Irídia o l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), a banda de la xarxa d’observadors Som Defensores, que aplega diverses entitats. L’OSPDH va informar dilluns al vespre que s’estaven disparant bales de goma a la T1, quan “estan prohibides” a Catalunya, “un fet gravíssim”. També el Centre Irídia ha denunciat que s’emprés aquest armament, després d’any de lluita per “erradicar-lo” a Catalunya.



Observadores de @SomDefensores ens fan arribar aquest vídeo en el qual es veu un agent disparant cap amunt bales de foam.



Hi ha hagut almenys un ferit confirmat amb lesions al cap per bales de foam i hem detectats usos no regulars. Esperant informació d’un ferit més al cap. pic.twitter.com/Ur3Z0jK0NU — IRIDIA (@centre_IRIDIA) October 14, 2019

Les mateixes entitats també van denunciar l’ús de projectils de foam, tant per part dels Mossos com de la Policia Nacional. En algunes ocasions s’haurien disparat contravenint els protocols i, per exemple, els trets de foam s’haurien disparat apuntant cap amunt. En total, el SEM ha informat que atendre 131 persones ferides, la majoria de les quals -115- a l’aeroport del Prat. També van patir agressions policials diversos periodistes.

Investigació del Departament d'Interior

El Departament d'Interior investigarà una actuació dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra en les concentracions a l'Aeroport de Barcelona, en la que un furgó policial va arrencar amb una manifestant enfilada a la part davantera del vehicle. En un informe intern, al que ha tingut accés l'agència Efe, el Departament acorda visionar les imatges d'aquesta actuació, per "determinar eventuals responsabilitats, d'acord amb els protocols d'actuació policial" en la intervenció de l'aeroport, on justifica que els Mossos van carregar per evitar "riscos per a la seguretat" després de més de tres hores de "mediació i contenció".