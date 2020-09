El perill de viure al carrer en temps de pandèmia

Rosa plora desconsoladament al portal d'un hotel tancat a causa de la crisi de la Covid en ple Raval, on s'ha instal·lat fa dies. Han passat dotze hores des del succés de la nit anterior. "Vaig sentir per darrere l'alè d'un home dient-me a l'orella 'vull el teu chocho' i no m'ho vaig pensar. Vaig prendre impuls i li vaig donar un cop de cap que el va llançar cap enrere, però es va tornar a tirar a sobre meu.... Policia! Si us plau! Que em violen! Policia! Un veí va treure el cap al balcó i va cridar "ja vénen els Mossos!"... el tipus va sortir corrent".

Rosa sent desolació, ràbia i impotència després de l'intent d'agressió sexual la nit anterior. "Les dones estem deu vegades més exposades que els homes al carrer, perquè patim agressions sexuals". Barcelona, 10 de setembre / Eva Parey

El seu amic Pedro, que dorm a la vora, la consola com pot. Sap que a més de la violència habitual per dormir al carrer, s'afegeix el fet de ser dona. Li pregunta per la intervenció policial. "Ara he d'anar a denunciar-ho a Mossos però no puc deixar les meves coses soles aquí, perquè si ve la Guàrdia Urbana me les llença". En plena nit va reconèixer el subjecte perquè dorm també al ras per la zona. Li agradaria denunciar-ho però és vital salvaguardar les seves pertinences.

Pedro s'aixopluga cada nit en un portal de la Rambla de Santa Mònica al costat d'un altre col·lega. Dormen per torns, per assegurar la seva integritat física i el que tenen. "Una nit, a les 2 de la matinada, ja no em vaig poder mantenir despert. Quan em vaig aixecar, ens havien robat les maletes amb tota la nostra vida dins". No és l'únic incident que ha patit. El telèfon mòbil ja l'hi han robat quatre vegades.



Per evitar les agressions nocturnes alguns prefereixen agrupar-se. "Aquesta nit a la una de la matinada van venir tres joves amb caputxa i van intentar robar les nostres motxilles. De seguida ens hem adonat. Com que som vuit, ens hem enfrontat a ells i hem aconseguit que marxessin amb les mans buides". Núria confessa estar cansada de dormir en grup, perquè cada persona té una història que condiciona comportaments imprevisibles.

Si alguna cosa ha tingut atemorides a les persones que es van confinar al carrer durant l'estat d'alarma ha estat la seva integritat física. L'assassí de l'Eixample, un brasiler sense llar confinat en una rulot a Les Planes a Sant Cugat, va arrabassar la vida amb una violència atroç a tres persones que dormien a la intempèrie, entre el 16 i el 27 d'abril. Les víctimes, un jove marroquí de 22 anys, un espanyol de Terol de 76 i un francès de 32, estaven molt presents en la memòria de les persones confinades al carrer. De fet, hi va haver una primera víctima el 19 de març, també a l'Eixample, l'assassí encara està per identificar.

Espantat, Gheorghiu es va emparar en un solar abandonat proper al lloc de crim de l'última víctima de l'assassí de l'Eixample. Barcelona, 4 de maig / Eva Parey

Robert i Vasili, els dos d'origen romanès, eren veïns de carrer de Jean Pierre, l'última víctima de l'Eixample, assassinada el 27 d'abril a les 11:30 de la nit mentre dormia a la vorera, davant del forn en el qual demanava almoina durant el dia. "Jo dormia a cent metres de Jean Pierre. La assassí podria haver-me matat a mi!". Robert estava consternat. Va compartir una cervesa amb la víctima mitja hora abans. No donava crèdit a l'acarnissament que va poder portar a l'assassí a agredir amb un martell al cap al seu col·lega. Aquest assassinat va deixar intranquil a Vasili durant diverses nits fins que va decidir entrar en un solar abandonat feia temps, per confinar-se amb altres compatriotes.

La policia va poder identificar l'agressor de l'Eixample a través de càmeres de seguretat, algun testimoni de persones que el van veure al carrer, i fins i tot perquè van arribar a sancionar-lo per saltar-se el confinament poc temps després d'assassinar al jove francès. Però la seva detenció i ingrés en el mòdul psiquiàtric de la presó Brians II no va tranquil·litzar a les persones sense sostre perquè periòdicament són agredides.



Segons un informe de Hatento, l'Observatori de Delictes de l'Odi contra Persones Sense Llar, realitzat l'any 2015 sobre una població de 261 persones, el 47% van manifestar haver patit com a mínim un incident, robatori o agressió, encara que en molts casos les agressions són reiterades . En els casos més extrems es comet l'assassinat. Aquest Observatori centrat en la defensa dels drets humans de les persones sense llar neix gràcies a l'ONG Llar Sí i a el suport d'altres organitzacions, entre elles ASSÍS Centre d'Acollida, que ofereix la seva atenció al barri de Sarrià. Si alguna cosa reivindiquen totes elles és la necessària reforma del Codi Civil per incloure en l'article 22.4 l'aporofòbia, l'aversió a la pobresa, com a circumstància agreujant de la responsabilitat penal.

Una jove s'ha adonat de la sostracció del seu telèfon mentre dormia davant de la sala de venopunció del Raval. Barcelona, 6 de maig / Eva Parey

"Viure al carrer és una amenaça real per a les persones sense llar", alerten. És la realitat d'una violència quotidiana, de vegades fins i tot perpetrada pels propis habitants del carrer, segons relaten les seves víctimes.

Nitin es lamenta pel robatori de la seva motxilla al centre de Barcelona. Barcelona, 5 de maig / Eva Parey

Aquesta violència pot anar dirigida indistintament contra els veterans, així com contra aquells que per primera vegada es troben al ras, aquests mesos en què la crisi del Covid escanya a tanta gent per la falta d'ingressos.

Després de patir un intent de robatori mentre dormia, amb forcejament per defensar-se, Marc, va decidir ingressar a la Fira per protegir-se. Barcelona, 16 d'agost. Eva Parey

Aquest reportatge forma part del projecte documental Els confins de la societat