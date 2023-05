El personal laboral es concentra davant del departament d'Educació per reclamar "els mateixos drets" que els docents

El sindicat USTEC s'ha concentrat aquest dimecres a les portes del departament d'Educació per donar suport al personal laboral dels centres educatius, que han reclamat al conseller Gonzàlez-Cambray tenir "els mateixos drets" que els docents funcionaris.

Els participants han carregat contra "l'immobilisme" del departament, criticant que hagi tancat "cada vegada més" la negociació i no hagi donat resposta a "cap dels dubtes i plantejaments" que s'han posat sobre la taula. La portaveu de comarques gironines, Glòria Polls, ha lamentat que no es vulguin tractar els diferents punts "en meses concretes". Els docents ja es van mobilitzar fa uns mesos per reclamar millores.

Entre les principals peticions, el sindicat USTEC ha reclamat un pacte d'estabilitat per tot aquell personal laboral que encara "no s'ha pogut funcionaritzar", almenys fins que aprovin les pròximes oposicions, que seran el proper juliol. De fet, Polls, ha recordat que ja han criticat la forma com s'ha fet el darrer concurs de mèrits, recordant que almenys una setantena de tècniques especialistes en educació infantil (TEEI) s'han quedat sense estabilitzar.

També ha demanat posar fi a la presencialitat durant el mes de juliol, modificar l'ordre del calendari per tal d'equiparar les llars infants a la resta de centres, avançar l'inici de curs per garantir "una bona adaptació", eliminar els contractes de terços de jornada, aturar "l'abús de funcions i horaris" de les professionals d'escoles rurals, un sou digne i un horari lectiu que s'ajusti al de la resta de professionals.

Segons Eva Costa, protaveu d'USTEC, el personal laboral pateix una "vulnerabilitat" de drets "molt gran" i denuncia que el personal laboral és el "més precari" i a qui "més es menysprea".