El petit poble de la Selva de Mar es mobilitza contra el "genocidi" a Gaza

Algunes desenes de veïns i veïnes del municipi altempordanès de la Selva de Mar han aprofitat el dia d'Any Nou per materialitzar una acció reivindicativa per manifestar el seu rebuig al "genocidi" que consideren s'està produint a la Franja de Gaza amb els atacs de l'exèrcit israelià contra la població palestina.

Segons informen els organitzadors, en l'acte celebrat aquest migdia ha comptat amb la participació de 130 persones que s'han estirat a terra simulant els cadàvers de palestins morts que cada dia es produeixen a Gaza. Cal tenir present que aquest petit poble de l'Alt Empordà té al voltant de 200 habitants. Durant l'acció s'han recollit més d'un centenar de signatures "per la pau i contra el genocidi", s'ha lamentat "la inacció dels governs del primer món", i s'han fet dos minuts de silenci durant els quals els congregats s'han estès a terra en homenatge a les víctimes dels bombardeigs a la Franja de Gaza, que ja han causat gairebé 21.000 morts entre la població civil.

Els organitzadors d'aquesta acció de protesta apunten que "davant la passivitat del governs occidentals, amb aquest petit acte, que ens agradaria que fos com una taca d'oli que es vagi escampant pel territori, el poble de la Selva de Mar ha denunciat que accions tan execrables com la que va dur a terme Hamas contra població civil israeliana no poden servir d'excusa per conculcar els drets humans a la Franja de Gaza, i castigar de manera planificada i desproporcionada la població civil palestina". Igualment, els congregats han refermat "la seva aposta per la pau com a única via realista per resoldre els conflictes polítics".

"El dret a la defensa d'un Estat no es excusa per conculcar sistemàticament i de manera tan dramàtica els drets humans de la població palestina"

En un comunicat, els organitzadors recorden que cada dia centenars de persones, la majoria criatures, moren a causa dels bombardeigs a la Franja de Gaza. "Són víctimes civils d'un conflicte que ve de lluny i que no es resoldrà mai per la força. Però el dret a la defensa d'un Estat no es excusa per conculcar sistemàticament i de manera tan dramàtica els drets humans de la població palestina", afirmen.



Pels veïns i veïnes de la Selva de Mar, en cap cas, "les execrables accions violentes comeses per part de la milícia de Hamàs poden ser excusa per sotmetre al poble de la Franja i en general al poble palestí a una venjança indiscriminada contra una majoria d'innocents. Sabem de l'immens patiment del poble jueu sota les botes nazis i es per això que ens ofèn de manera majúscula la venjança que està portant a terme l'actual govern sionista d'extrema dreta, que -segur- la majoria de la comunitat jueva repudia".

"Som del tot conscients de la dimensió absurda de les guerres, dels obscurs interessos que les mouen i provoquen"

"Som del tot conscients de la dimensió absurda de les guerres, dels obscurs interessos que les mouen i provoquen, de la hipocresia de la política internacional davant dels desastres que contínuament pateixen les poblacions civils del mon -les quals ens consta perquè tots som iguals- només volen viure en pau i veure créixer als seus fills", afegeixen.



"La passivitat d'Europa i de la nostra pròpia societat amb el que està passant ens sembla inadmissible i ens interpel·la a tots. Som un poble molt petit, i, ara mateix, poques persones. Som una petita taca d'oli. Però apel·lem a la consciència solidària de tothom per afegir-se al nostre clam i mobilitzar-nos en favor de la pau. Catalunya sempre ha estat solidària i compromesa. Ara no pot deixar de ser-ho", conclouen tot reclamant "un posicionament de clara condemna per part dels governs de les nacions que es diuen civilitzades i una reacció ciutadana que ajudi a trobar una solució definitiva per la coexistència pacífica dels pobles Israelià i palestí" i exigeixen que "s'aturi el càstig genocida a la població palestina".