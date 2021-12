La companyia farmacèutica Pfizer-BioNTech ha anunciat aquest dimecres mitjançant una nota de premsa que tres dosis de la seva vacuna generen un efecte neutralitzant contra la variant òmicron. Dues dosis, segons els fabricants de les vacunes, no són suficients ja que els anticossos contra la nova variant són "significativament més baixos" dels que s'han aconseguit fins ara.



La companyia diu que aquestes conclusions són extretes d'un estudi preliminar, sense concretar-ne més dades, però tot apunta que es refereix al que fa especialistes de l'Institut de Recerca de Salut d'Àfrica (Africa Health Research Institute, AHRI), publicat aquest dimarts a la nit per ser sotmès a revisió de parells per la comunitat científica. L'estudi s'ha basat en l'anàlisi dels efectes d'òmicron sobre mostres de sang de 12 persones vacunades prèviament a Sud-àfrica amb la solució anticovid de Pfizer-BioNTech, segons recull Efe.



Aquest estudi, però, no inclou informació relativa a mostres amb terceres dosis perquè de moment no s'estan aplicant a Sud-àfrica, que només té al voltant del 25 % de la seva població vacunada. Les terceres dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna s'estan inoculant principalment als països de rendes altes com els EUA o els que formen la Unió Europea.

"La investigació de laboratori de Sud-àfrica suggereix marcadament que la variant òmicron del SARS-COV-2 escapa a la immunitat d'anticossos induïda per la vacuna Pfizer-BioNTech (Comirnaty), però que les persones que van estar tant vacunades com prèviament infectades retenen considerable immunitat ", va assenyalar AHRI (que té la seu a la ciutat de Durban) en la presentació de l'informe.



El director executiu de l'institut, Willem Hanekom, ha puntualitzat que les "implicacions clíniques" d'aquestes dades preliminars encara estan per definir i ha precisat que, encara que la conclusió més probable és que les fórmules existents ofereixin menor protecció davant d'òmicron, "els vacunòlegs concorden que les actuals vacunes encara protegeixen contra la malaltia greu i la mort".



Tot i la precaució amb què s'analitzen les dades, Albert Bourla, president i director executiu de Pfizer, sí que va afirmar que "encara que dues dosis de la vacuna poden oferir protecció contra la malaltia greu causada pel cep òmicron, és clar a partir de aquestes dades preliminars que la protecció millora amb una tercera dosi de la nostra vacuna". Pfizer també ha confirmat oficialment està treballant per tenir una vacuna específica contra aquest nou llinatge del virus, que podria estar disponible al març de 2022.