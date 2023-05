Píndoles de campanya: Guanyem versiona Rosalía, el Foraster fa campanya a Riudoms i un candidat sense nom

Les últimes hores de campanya electoral ens han donat molt de si. Més enllà de titulars i últims esforços per convèncer al gran gruix d'indecisos, arreu del pais hem continuat trobant curiositats, moments gracioses o pifies cridaneres.

En aquest cas ens fixem en dues candidatures de les eleccions municipals de diumenge que han apostat per versionar un programa de televisió i un tema de Rosalia. I també amb un candidat que s'ha descuidat de posar el seu nom en una part del cartell electoral…

Guanyem versiona Rosalía

La candidatura de Guanyem Badalona ha versionat un tema de la cantant Rosalia per la seva campanya. Es tracta Abcdefg, una cançó (sic) particular del darrer disc de la catalana, Motomami, puix es tracta d'una nota de veu on es dedica simplement a resseguir l'abecedari adherint una o diverses paraules a cadascuna de les lletres.

Així, la versió de Guanyem Badalona atribueix a l'abecedari diverses paraules relacionades amb les les lletres. Per exemple, 'C' de Cultura, 'D' de Dones o 'O' d'Orgull, passant per 'A' d'Anís, 'F' de Foc o 'J' de Jovent i Joventut. Quan passa per la 'W' es pregunta si és de Willy Toledo, l'actor que ha donat suport a la candidatura. El vídeo acaba amb la 'Y' de "You, and you, and you" i la 'Z' de "no t'adormis", animant a votar aquest 28-M.

'El foraster', a Riudoms

Seguim amb versions perquè Junts per Riudoms s'ha passat el joc i s'ha atrevit a adaptar El foraster de TV3. En l'acte central de campanya del passat dissabte, el partit també va voler simular un xou televisiu, com han fet altres candidatures arreu del país. En aquesta ocasió, ho han fet intentant emular com el seu particular Quim Masferrer recorria el poble per conèixer la candidatura i els membres de Junts a la localitat.

Durant l'acte, es van anar alternant els vídeos del foraster amb les intervencions. "'Un foraster' ens ha visitat per conèixer la feina feta, les propostes i l'equip de Junts per Riudoms", va detallar a la candidatura a les seves xarxes, adjuntant un vídeo on veiem aquesta versió televisiva. Tot plegat, aprofitant també idees de l'inici i la música característica de l'arrencada dels programes.

La badada amb el nom del candidat

Acabem parlant d'una badada en un cartell electoral, que enguany han estat protagonistes especialment pels seus jocs de paraules. Es tracta del que proposa el candidat socialista a Balaguer, Carlos Garcia, on veiem el nom del cap de llista i el lema Balaguer en marxa!. Fins aquí tot correcte.

El detall el trobem quan ens fixem en la 'lletra petita'. Com podem observar en l'exemple que ha publicat el compte d'Instagram de Et felicito fill, s'han deixat d'omplir l'espai per al compte a les xarxes de l'alcaldable, de la plantilla on pressuposem que el partit deixa perquè els seus candidats locals puguin personalitzar. A baix a la dreta, en comptes del seu nom, hi podem llegir: @nombrecandidato.