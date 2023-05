Píndoles de campanya: l'estelada retirada del Cadí-Moixeró i una candidata que no coneix la llista

Encarem els darrers dies de campanya electoral i és un bon moment per fer balanç, també des d'un punt de vista particular i diferent. Per això, continuem recollint anècdotes, moments divertits i curiositats de la campanya de les municipals de diumenge a Catalunya.

Aquest dimecres parlem d'una decisió curiosa de la Junta Electoral relacionada amb el municipi més petit de Catalunya. També d'una candidata del PP que només coneix un membre de la seva llista. I del desconcert d'Ernest Maragall davant les noves generacions.



L'estelada del Cadí-Moixeró

Arranquem amb una decisió qüestionada: la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha ordenat la retirada d'una estelada situada al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Es tracta d'un símbol que es troba ubicat al mirador de la Gorgollosa, al terme municipal de Gisclareny (Berguedà).

La decisió s'ha pres fruit de la denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano, i després que la Junta Electoral de la Zona de Berga desestimés la petició de l'entitat. Va considerar que la bandera es trobava "enmig de la muntanya" i no estava col·locada en cap edifici o construcció de titularitat municipal o pública.

Però la petició va arribar fins a la JEP de Barcelona. Ha estat aquesta la que finalment en va ordenar la retirada, valorant que la gestió del parc és pública, i ens trobem enmig d'una campanya electoral.



Candidatura de desconeguts

En algunes candidatures, en funció de les ciutats i els partits, és habitual que hi hagi complicacions per tancar les llistes electorals. Arreu del territori, sovint trobem casos de persones que van a llistes que no es coneixen entre si, però s'uneixen en un projecte comú. Ho fan liderats per un cap de llista que habitualment els coneix a tots o a la gran majoria.

Però darrerament en molts pobles també apareixen llistes fantasma que fan alguns partits amb l'objectiu d'inflar els números de candidatures. En moltes ocasions, els alcaldables s'amaguen, no fan declaracions i eviten el focus mediàtic. Però una candidata a aquests comicis s'ha atrevit a reconèixer als mitjans que no coneix pràcticament a ningú de la seva llista electoral.

Es tracta de la candidata del PP a Sant Vicenç dels Horts, Elena Lora, que admet que l'única persona de la candidatura que coneix és la seva parella. "Vaig anar fa un mes a la seu del PP de Barcelona amb la meva parella per informar-nos una mica sobre com començar i resulta que no hi havia candidats", va justificar a Ràdio Sant Vicenç. Els populars són un partit residual en aquest municipi del Baix Llobregat, on no hi tenen representació.

El desconcert de Maragall

I acabem parlant d'unes imatges del candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall. La setmana passada va visitar el Mercat de Sant Antoni, i es va topar amb uns joves ballant.

En unes imatges que han circulat a les xarxes, veiem com l'alcaldable es queda parat observant atentament què estan fent. Després d'uns segons immòbil davant el seu ball, acaba mirant cap a una altra banda i reprèn la marxa, sense fer cap comentari ni gest, després de certa sensació de desconcert.

Lluny d'amagar el vídeo, el mateix partit va piular un fil a Twitter on apareixen diversos mems utilitzant el moment. "Sovint, la política ens deixa amb la boca oberta", diu el missatge, que adjunta diversos titulars dels candidats Xavier Trias, Ada Colau i Jaume Collboni, i que sembla que han sorprès els republicans.