El pla fiscal del Goveern espanyol: impost a les grans fortunes i menys pressió a les rendes més baixes

El PSOE i Unidas Podemos han tancat un acord en matèria de fiscalitat en el marc de les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023. Així ho han confirmat fonts d'ambdues formacions aquest dijous. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha presentat les principals novetats en matèria tributària en una roda de premsa celebrada al Ministeri. Al paquet s'inclou un nou impost per a les grans fortunes, la modificació de l'impost de societats, l'augment de l'IRPF a les rendes de més de 200.000 euros i beneficis en aquest impost per a rendes baixes, així com la reducció de l'IVA dels productes d'higiene femenina.

Montero ha incidit que la proposta presentada és compartida amb els socis de Govern. L'acord general sobre els PGE, però, encara no ha arribat. La ministra ha presentat una sèrie de "mesures fiscals per a la justícia social i l'eficiència econòmica". Montero defensa la necessitat de tenir un "sistema fiscal progressiu, just i eficient". "El nostre objectiu no és altre que avançar en més justícia i cohesió social", ha destacat.

Les novetats, per tant, són el ja conegut impost a les grans fortunes. S'anomenarà "impost de solidaritat de les grans fortunes", afectarà patrimonis superiors als tres milions d'euros, serà temporal i s'aplicarà el 2023 i el 2024. El Govern estatal ha establert tres trams: tributaran a l'1,7% els patrimonisd' entre tres i cinc milions d'euros; al 2% els qui tinguin entre cinc i deu milions, i per a patrimonis de més de deu milions el gravamen serà d'un 3,5%. L'impost afectarà 23.000 contribuents i tindrà un impacte potencial de 1.500 milions per a les arques públiques.

L'impost de les grans fortunes afectarà 23.000 contribuents i tindrà un impacte potencial de 1.500 milions per a les arques públiques

També s'establiran canvis a l'IRPF. D'una banda, s'augmenta fins al 27% el gravamen a les rendes de capital entre 200.000 i 300.000 euros. Per a les superiors a 300.000 euros puja fins al 28%. Una mesura que afectarà 17.814 contribuents i que suposarà un augment potencial de 204 milions el 2024.



A l'IRPF no es toquen trams, però s'aplicaran beneficis fiscals a les rendes baixes. Això consisteix en augments per la reducció de rendiments de treball als treballadors amb rendes d'entre 18.000 i 21.000 euros. Montero ho ha exemplificat de la manera següent: "Un treballador que guanya 18.000 euros anuals s'estalviarà 746 euros a l'any".

Rebaixa de l'IVA als productes d´higiene femenina

La ministra ha afirmat que aquesta mesura "no té relació amb les deflactacions de Madrid o Andalusia". "En aquest cas es baixen totes les rendes. Cosa que no passa en aquest cas perquè no és una baixada generalitzada d'impostos", ha afirmat. Una altra novetat suposa que el mínim de tributació d'IRPF augmenta als 15.000 euros. És a dir, una persona amb una renda anual d'aquesta xifra no haurà de tributar aquest impost.



Sobre l'impost de societats s'ha proposat una rebaixa del tipus nominal per a petites empreses. Les empreses amb una xifra de negoci menor al milió d'euros passaran a tributar del 25% al 23%. Hisenda calcula que seran 407.384 les empreses beneficiàries.

D'altra banda, per a les grans empreses es limitarà en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues de les filials als grups consolidats. "No és un increment fiscal sinó que ajornem la possibilitat de compensar la base imposable negativa", ha explicat Montero. La mesura només està dirigida a grans empreses amb volum de negoci de 200 milions d'euros. Representa 3.609 empreses, el 0,2% de declarants de l'impost de societats.



També s'hi han inclòs mesures adreçades als treballadors autònoms. D'una banda, la rebaixa addicional del 5% al rendiment net de mòduls per a aquest règim de treballadors. D'altra banda, s'eleva la reducció per a despeses deduïbles al règim d'estimació directa.

Per acabar, les dues formacions també han acordat la rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene femenina, que passarà del 10% al 4%, una mesura que reivindicaven des d'Unidas Podemos amb especial insistència des de fa temps.

A l'espai confederal s'han mostrat molt satisfets amb el pacte sobre aquest pla fiscal, ja que Hisenda ha assumit una gran part de les mesures que demanaven. Tant la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, com la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, han expressat la satisfacció amb aquest acord.



"Després de molts esforços, hem aconseguit un acord en fiscalitat que ens fa un país més just i solidari. En una crisi com l'actual és fonamental exigir un esforç als que més tenen", ha escrit Díaz a les seves xarxes socials.

"Aquesta reforma fiscal, molt més ambiciosa del que inicialment estava previst per la part socialista del Govern, és la millor notícia per tenir serveis públics més ben finançats. El que és públic és el que ens fa iguals en drets i, per tant, veritablement lliures", ha assegurat la secretària general de Podemos. Belarra, tot i això, ha advertit que "no deixarem de treballar en una reforma fiscal estructural que ens homologui a altres països d'Europa i equilibri definitivament la balança fiscal perquè els rics paguin el que els correspon".