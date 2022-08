La plantilla de Ryanair segueix en vaga al punt àlgid de l'estiu: "Seguirem fins que l'empresa s'assegui a negociar"

La plantilla de Ryanair ha reprès aquest dilluns la seva vaga per reivindicar millors condicions laborals. En ple punt àlgid de la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat, l'aturada ha suposat quatre noves cancel·lacions de vols amb destí a Milà i Roma des de Barcelona. A l'aeroport de Girona, en canvi, no s'han registrat noves afectacions. "Seguirem en vaga fins que l'empresa decideix asseure's a negociar", ha avisat la portaveu del sindicat USO a la companyia, Mónica Ortega, en declaracions a la premsa.

Tal com ha reconegut, la terminal està sent la més afectada per les aturades, convocades fins al gener, perquè és on la plantilla està més cansada dels sous baixos i les irregularitats de l'aerolínia de baix cost. "Nosaltres ens veiem forts, tenim moltes sentències guanyades i moltes denúncies posades", ha avisat abans d'advertir que els treballadors no poden sobreviure a llocs com Barcelona sense arribar a cobrar el salari mínim molts més. "És insostenible", ha reconegut Ortega abans d'apel·lar a la complicitat de la ciutadania.

Aquest dilluns 15 d'agost l'aeroport del Prat ha registrat una de les seves jornades de major activitat en el que portem d'estiu. Segons dades d'Aena, es preveuen 877 operacions, 258 amb origen o destinació en aeroports espanyols i 619 en terminals internacionals. Si es compara amb les dades del 2019, just abans de la pandèmia, l'activitat de la terminal catalana està al 81,8% del nivell previ a la pandèmia de Covid-19.

Les peticions dels sindicats es basen a reclamar un nou conveni col·lectiu per la plantilla de Ryanair. Així mateix, USO ha denunciat quatre nous acomiadaments de treballadors en vaga, una mesura il·legal segons la legislació laboral vigent. Des dels sindicats també acusen l'empresa de desplaçar empleats i tripulació d'altres països per compensar els treballadors en vaga a Espanya. "Tot això s'ha denunciat i documentat i s'enviarà a la inspecció de treball", ha alertat Ortega. Així mateix, ha demanat tornar a les condicions salarials prèvies a la pandèmia, 22 dies de vacances a l'any, dies de lliure disposició i 14 pagues.