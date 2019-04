La Plataforma per la Llengua reclama una reforma de la Constitució perquè el català sigui oficial a l'Estat

La Plataforma per la Llengua ha reclamat aquest dimecres als partits polítics que es presenten a les eleccions espanyoles del 28 d'abril impulsar una reforma de la Constitució perquè el català sigui llengua oficial de l'Estat. "Només així el català podrà tenir el mateix rang, condicions, obligacions i drets que el castellà. Només així el castellà deixarà de ser l'únic idioma d'obligat coneixement", ha explicat la vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana. La petició de l'entitat arriba en un moment d'ofensiva recentralitzadora de les tres formacions estatals de dretes -PP, Ciutadans i Vox-, que en major o menor mesura volen disminuir la presència del català tant a l'escola com a l'administració.



Plana ha assegurat que no es tracta que el català sigui oficial a Sevilla o Bilbao sinó que les institucions de l'Estat "assumeixin com a propi el català. Es tracta que la Constitució oficialitzi el bilingüisme real, com passa a Bèlgica, Suïssa o el Canadà". Segons la Plataforma per la Llengua, En Comú Podem i el Front Republicà -la coalició de Som Alternativa, Poble Lliure i Pirates- s'han compromès a incorporar aquesta proposta, mentre que JxCat i ERC han assegurat que treballaran per impulsar una República catalana que inclogui el català com a oficial a l'Estat, però no a modificar la Constitució en aquest sentit.

Plana ha assegurat que la Plataforma per la Llengua treballa per a tot el domini lingüístic, no només per a Catalunya, pel que veuen necessària aquesta reforma: "Encara que demà mateix s'instaurés una República catalana, les Balears, el País Valencià o la Franja de Ponent seguirien necessitant una Constitució espanyola que defensés els seus drets lingüístics".



La Plataforma per la Llengua reclama als partits 13 mesures més, entre les que inclouen treballar per a la capacitació generalitzada en català dels empleats públics de l'Estat, ja que sense ella "l'actual oficialitat del català és paper mullat". L'entitat també ha llançat la campanya "A les urnes recorda: la llengua no es toca", que té un espot amb declaracions de Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i Santiago Abascal (Vox), i ha assegurat que li toca ser "mur de contenció d'aquells que ataquen el català amb motius electoralistes".