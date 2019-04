La plataforma Som el 80% vol que el PSC se sumi a reclamar l'alliberament dels presos i la fi de la repressió política

A les portes de l’inici de campanya, la Plataforma Som el 80% treu del calaix la seva proposta mesos després de presentar-se. La iniciativa, impulsada per Òmnium Cultural amb el suport de personalitats de diverses sensibilitats polítiques, ha demanat als partits polítics "escoltar els grans consensos de país" perquè incloguin les tres propostes de l'organització en els programes electorals per al 28 d'abril. Això implica que assumeixin reclamar la llibertat de tots els presos polítics independentistes; el rebuig a la repressió i a la judicialització de la política; i l'obertura d'una taula de negociació "sincera", que permeti assolir una solució al conflicte que "passi per les urnes".



Amb els partits independentistes i els comuns al costat de les demandes i la dreta espanyolista enrocada a l'altra banda, a la plataforma li queda un interlocutor: el PSC. Preguntat pels periodistes, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha evitat referir-se explícitament als socialistes i ha assegurat que la plataforma encara no ha mantingut contactes amb cap partit ni tenen previstes reunions en aquesta línia: "Tenim aspiracions reals que tots els partits incloguin i vulguin incloure aquestes demandes".



En roda de premsa, la plataforma ha destacat les 100.000 adhesions al pacte i ha volgut escenificar aquest suport del 80% de la societat catalana que diuen secunden les seves propostes, "segons les votacions parlamentàries i les enquestes" amb una representació coral de l'entitat. L'exlíder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha posat veu a part del manifest que s'hi ha llegit: "Els ho demanem al conjunt dels partits polítics, però des del convenciment del 80%. Demanem que escoltin i assumeixin aquests tres punts que considerem que són la clau del present i del futur del nostre país i també de l’Estat espanyol".



En la mateixa línia, l'exdiputada d'ERC Carme Porta ha posat sobre la taula la necessitat d'abordar la situació dels presos per iniciar una negociació: "No hi haurà normalització política plena amb representants polítics, activistes i líders socials a presó o a l'estranger". Porta ha assistit a l'acte amb una samarreta de la campanya "Adri et volem a casa" i ha tingut paraules de record pels activistes dels CDR Adrià Carrasco, a l'exili de fa un any, i Tamara Carrasco, confinada al seu municipi, Viladecans, per ordres de l'Audiència Nacional: "És important ressaltar que el 80% de la ciutadania compartim la idea que l'empresonament d'activistes socials i líders polítics és injust i desproporcionat".



Al seu torn, l'expresident del Parlament Joan Rigol ha fet una crida a "sortir de la confrontació quotidiana i fer valdre els consensos", per tal de "buscar solucions polítiques a la situació actual". L'exdiputada socialista Esperança Esteve, a més, ha afegit la necessitat de fer moviments des de Catalunya tenint en compte que "la relació amb l'Estat és complicada": "Si l'altre no es mou, acabem en l'enquistament. Com podem organitzar la societat per no quedar atrapats en l'immobilisme?".



Mauri també ha interpel·lat el Govern central i ha tornat a demanar a l'Advocia de l'Estat que retiri les acusacions contra els líders i polítics independentistes "com a primer pas". L'enèsima crida al diàleg i a la distensió política en l'estret marge electoral i amb pocs gestos que facin pensar que aquest cop funcionarà.