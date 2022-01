La Plataforma Stop Jocs Olímpics protesta davant la visita d'Aragonès a Balaguer tot i la plantada de Lambán

Una vintena de persones convocades per la Plataforma Stop Jocs Olímpics ha escridassat el president del Govern, Pere Aragonès, a la seva arribada a Balaguer, on tenia prevista una reunió amb el president aragonès, Javier Lambán, que finalment va decidir suspendre. Aragonès s'ha reunit en privat amb dos membres de la plataforma per sentir les seves reivindicacions, però, tal com ha explicat el portaveu de la Plataforma, Bernat Lavaquiol, "el Govern segueix decidit a tirar endavant amb el projecte".

Des de la plataforma han retret a Aragonès que es vulgui fer un referèndum "sense tenir encara projecte" ja que entenen que llavors allò que es pretén és "tenir carta blanca" per després "fer el que vulguin" si s'aprova.



Els concentrats aquest divendres al matí davant de la Paeria de Balaguer han rebut Aragonès amb pancartes i crits de "no als Jocs". Demanen la retirada del projecte dels Jocs Olímpics i recorden que és la vuitena candidatura que es presenta al Pirineu des de 1978 i que totes "han caigut pel seu propi pes". "Aquesta també caurà i serà gràcies a la pressió popular, així que demanem al govern de la Generalitat que deixi de fer el ridícul", ha dit Lavaquiol.

Des de la Plataforma Stop Jocs Olímpics també critiquen que el Govern vulguin anar "a correcuita" quan encara no s'han iniciat les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona, no hi ha acord entre l'Aragó i Catalunya i tampoc hi ha un projecte. "Li hem dit que no podem cridar la gent a votar a tres mesos vista quan no hi ha un projecte redactat. Perquè la gent pugi votar de manera conscient s'ha de saber tot el que es farà, sinó, no té cap sentit fer un referèndum", ha dit Lavaquiol, que ha insistit que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès s'han d'incloure al referèndum.



Lavaquiol també ha demanat a Aragonès, com ja va fer, ha dit, amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que "parli" amb la gent d'ERC al Pirineu, "i no ho estan fent". "Sembla que el govern està més preocupat per acontentar el lobby de la construcció i el turisme que no pas per pensar quin desenvolupament necessita el Pirineu", lamenta. "Les bases d'ERC del Pirineu estan majoritàriament en contra d'aquests jocs i demanem al president que escolti, ja no a nosaltres, sinó a la gent del seu partit", ha demanat Lavaquiol.



"Cop de porta" de Lambán

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, creu que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "va fer una promesa que no podia fer en aquell moment" en dir que els JJOO d'Hivern s'organitzarien d'igual a igual. En declaracions a Rac1, Vilagrà ha admès que no entén el "cop de porta" de Lambán a Aragonès. "Parlant s'arriba a posicions raonades", ha argumentat. "És un desaire i es pot situar dins un intent de conflicte polític i de guerra entre territoris que nosaltres no jugarem ni abonarem", ha afegit. En aquest sentit, ha expressat que el Govern treballarà amb el COI i amb el COE la seva proposta tècnica.

Vilagrà ha dit que el Govern sempre ha explicat que la seva proposta "no és al 50% perquè no ho podrà ser": "Haurà de ser molt tècnica i ponderada en els actius que té cada territori, i entrar a valorar el 50% és absurd", ha argumentat la consellera, que creu que parlar de percentatges significaria convertir la candidatura en "política".