La plataforma de suport a Pablo Hasel fa una crida a mantenir "l'acció combativa" als carrers

La Plataforma Llibertat Pablo Hasel ha fet una crida a "l'acció combativa" a les manifestacions per demanar la llibertat del raper. Demanen que s'assisteixi a les assemblees i convocatòries que hi haurà els propers dies per "organitzar la ràbia" ja que consideren que no se'ls pot recloure a casa i que la inacció els condemni davant el que fa "l'Estat criminal". En el marc d'una roda de premsa al davant del Centre Penitenciari Ponent, on es troba pres Hasel, la seva advocada, Alejandra Matamoros, ha lamentat la campanya de desprestigi contra el raper després de la seva detenció dilluns passat i ha recordat que la condemna per agredir un policia local de Lleida no és ferma.



Segons la Plataforma de suport a Pablo Hasel, les manifestacions dels darrers dies per demanar la llibertat del raper han obligat a l'Estat a mostrar la seva "autèntica cara", la més "terrorista i violenta", a través dels aparells policials i mediàtics. Asseguren que estan disposats a mostrar al món sencer que són capaços "d'ofegar qualsevol convocatòria democràtica i crítica".

Segons la plataforma, les manifestacions han fet mostrar a l'Estat la seva "autèntica cara"

El portaveu David Martín ha dit que no condemnaran la violència que hi ha hagut els darrers dies. En aquest sentit, ha assenyalat que la violència ve provocada per l'Estat, perquè no garanteixen la vida digna dels ciutadans. Així mateix, ha animat a continuar fent "pressió als carrers" perquè així serà la única manera d'aconseguir la llibertat de Hasel, ha dit.



D'altra banda, la seva advocada ha assegurat que l'entrada a presó del raper es deu als delictes d'opinió per les lletres de les seves cançons i no per altres penes que, ha dit, encara no són fermes. Per la lletrada, aquesta campanya es deu a què l'Estat vol desviar el focus mediàtic de la llibertat d'expressió per la qual s'estan manifestant "milers de persones cada dia".

Una setmana a la presó

Quasi una setmana després del seu internament, Matamoros ha explicat que Hasel es nega a participar a les feines que no són obligatòries i que donen beneficis als presos com accedir a un tercer grau. No ho fa en base al que està integrat en la forma d'actuar del col·lectiu de presos polítics i antifeixistes i perquè fer-ho implicaria un penediment. En aquest sentit, també ha posat de manifest les queixes del raper sobre el fet que quan deixi el mòdul d'ingressos el facin compartir cel·la en un espai on viure dues persones sense intimitat "no és digne".



D'altra banda, després que el raper ingressés a la presó, Barcelona ja ha viscut sis nits de protestes que han acabat amb aldarulls. L'Ajuntament ha xifrat el cost dels desperfectes a mobiliari i espai públic vora el milió d'euros, entre els contenidors cremats, paviment malmès i la neteja, a més d'altres qüestions. Paral·lelament, arreglar els desperfectes causats als vidres de la façana del Palau de la Música costarà 14.000 euros, segons ha avançat l'entitat a l'ACN.



Aragonès avala la gestió policial

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha donat suport aquest dilluns als Mossos d'Esquadra i ha fet una crida a la calma davant les concentracions en contra de l'empresonament de Hasel. En roda de premsa, Aragonès ha dit que el Govern està compromès amb la llibertat d'expressió i de manifestació però ha apuntat que aquests drets no emparen els aldarulls amb el "saqueig del comerç", "la crema del mobiliari públic" o "l'enfrontament amb els treballadors públics". El vicepresident ha avalat la gestió policial feta, la presència dels antiavalots i ha apuntat que el debat sobre el model de seguretat català s'ha d'abordar al Parlament la propera legislatura "amb serenitat i no a cop calent".