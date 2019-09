Poques setmanes abans de conèixer la sentència per l'1-O, que aclarirà les possibles penes de presó contra els presos independentistes -que el 16 d'octubre farà dos anys que són a presó-, la resposta política a la decisió del Tribunal Suprem comença a prendre forma. Aquest dilluns, ha sorgit una nova plataforma anomenada Tsunami Democràtic, la "resposta ciutadana" a la decisió judicial.



"La desorientació i frustració acumulades per les conseqüències de la repressió són evidents i no cal ni defugir-les ni dramatitzar-les", expliquen en un comunicat emès per les xarxes socials i al seu web. "Per tornar a generar esperança cal que ens posem en moviment", diuen. I per fer-ho, aposten per "la lluita no-violenta i la desobediència civil" de "manera organitzada": "Els nostres ideals defensen les llibertats irrenunciables i persegueixen la justícia social".



El Tsunami Democràtic també fa una crida a la unitat estratègica davant les divergències dins el moviment independentista, després de mesos de foc creuat entre partits i entitats: "L'autocrítica, la ironia, la creativitat, la diversitat, la imperfecció i tot allò que potencia un moviment col·lectiu i transversal seran les nostres eines. No defugim la incomoditat que pot resultar de l'exercici dels drets fonamentals i la transformació social".



Des de la plataforma fan una crida a sumar-s'hi amb l'adhesió al canal de Telegram linkat al web i mitjançant les xarxes socials, Twitter i Instagram.

Diversos sectors de l'independentisme ja han donat suport a aquesta iniciativa. Entre ells, l'expresident Carles Puigdemont, qui per xarxes ha fet una crida a "recuperar la iniciativa" i a mantenir el compromís amb "la no violència". També s'ha pronunciat el president català, Quim Torra, amb un missatge per Twitter: "Els drets, si no s'exerceixen, perden sentit". Altres líders de l'òrbita de Junts per Catalunya també s'han mostrat afins al Tsunami Democràtic, com ara el diputat Josep Costa, o la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

Cal recuperar la iniciativa, i en tots els àmbits. Aquesta és una bona manera, intel·ligent. El compromís amb la no violència ens fa més forts, que ningú en tingui cap dubte. I sí, ara comença el temps de la represa. https://t.co/RNXvdkKKoi — Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2019

ERC també s'ha alineat amb la iniciativa, com ha fet públic el mateix president republicà a presó, Oriol Junqueras: "Votar no és delicte! La democràcia prevaldrà per sobre de tot i ens conjurem per defensar-la! Sempre!", ha dit a les seves xarxes socials. També s'hi han pronunciat a favor el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, o el president del Parlament, Roger Torrent.



Junqueras: Votar no és delicte! La democràcia prevaldrà per sobre de tot i ens conjurem per defensar-la! Sempre! #tsunamidemocratic https://t.co/VVvwTgWc1A — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 2, 2019

L'òrbita cupaire no s'ha quedat al marge, com ara l'exdiputat David Fernàndez, qui insistia en l'aposta per la desobediència civil aquest cap de setmana des de la universitat d'estiu anticapitalista: "Hauríem d'estar preparats per a una fase llarga de desobediència", deia, tal com recollia aquest diari. Així mateix, l'exdiputada Mireia Boya demanava "organitzar la resposta a la sentència des de la desobediència civil massiva i continuada" amb el hashtag #TsunamiDemocràtic.



Les principals entitats, Òmnium Cultural i l'ANC, també donen suport a la plataforma, que de moment encara no ha concretat les accions concretes i el calendari que articularan la resposta a la sentència.