La plataforma ZooXXI denuncia que el Zoo incompleix l'ordenança i l'acusa d'ocultar informació de la mort d'animals

La plataforma ZooXXI denunciarà el Zoo de Barcelona davant de l'Ajuntament per no complir l'ordenança aprovada el maig del 2019 per transformar aquest centre i que va entrar en vigor el juliol de l'any passat. Quinze mesos després, la plataforma alerta que pràcticament no s'ha implantat cap dels canvis prevists i per això demana la dimissió de la direcció del Zoo.

Un dels aspectes que més preocupa a ZooXXI són els "episodis de mortalitat molt estranys" dels darrers mesos: des de l'entrada en vigor de l'ordenança han mort 147 animals. La plataforma acusa el Zoo de no voler donar informació sobre les causes de mort dels animals i sospita que es podrien estar eliminant per raons de gestió del grup, una pràctica coneguda com a 'culling', i que precisament la nova ordenança prohibeix.

La coordinadora jurídica de ZooXXI, Anna Mulà, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que han constatat un "dèficit greu d'incompliment" que considera que no es pot atribuir completament a la situació generada per la pandèmia de la Covid-19.



A través d'un informe científic i jurídic, ZooXXI afirma que la gestió actual és el "continuisme en els desastres del passat, la qual cosa repercuteix en el benestar animal, provoca morts i malgasta els diners públics". Per això la plataforma ha advertit al Govern municipal liderat per Ada Colau que presentarà una denúncia per via administrativa i contenciosa per reclamar el compliment de l'ordenança i les responsabilitats que es derivin.

El consultor científic de la plataforma, David Perpinyà, ha explicat que des de l'entrada en vigor de l'ordenança han mort 147 animals i ha qüestionat que aquestes morts s'hagin produït per causes naturals. Ha acusat la direcció del Zoo d'ocultar informació sobre aquestes morts justificant que "la causa específica de la mort de cada individu no es troba fàcilment accessible en el sistema de registre".



"Fins que el Zoo no informi de les causes de mort no és possible descartar que s'estigui aplicant el 'culling', que és la matança d'animals sans per raons de gestió i espai", ha assenyalat el director de la plataforma, Leonardo Anselmi. Anselmi ha destacat que en l'últim mes s'ha obert "una línia de diàleg molt amable" amb la tercera tinença d'alcaldia de Barcelona, i confia que es mantingui i fins i tot s'ampliï per a demostrar-los l'actuació de la directiva.