Plataformes de la Catalunya central exigeixen als ajuntaments aturar la proliferació de parcs eòlics i solars

Diferents plataformes ecologistes de la Catalunya central s'han unit i han presentat una moció a tots els ajuntaments del Bages i el Moianès, així com als consells comarcals, per exigir que pressionin per posar fre a la proliferació de parcs eòlics i solars al territori. En el text demanen que s'insti a la Generalitat a derogar i reformar el Decret llei 16/2019, que en regula la implantació; a paralitzar la tramitació dels projectes existents; i a engegar una planificació territorial. En roda de premsa, els sis col·lectius han alertat de l'impacte que pot tenir pel territori. La Ponència d'Energies renovables ha donat llum verda recentment a un macroprojecte de 90 hectàrees a Castellfollit del Boix i a un de 30 hectàrees a Navàs.

Alerten de l'impacte que poden tenir pel territori

Les plataformes Salvem Grevalosa, Salvem Calders, Salvem Castellfollit del Boix i Salvem el Pla del Riols, juntament amb les entitats ecologistes El Saüquer i El Fanal, han volgut fer un pas més en la lluita contra la proliferació de parcs eòlics i solars al territori. Des que es va aprovar el Decret llei per a l'impuls a les energies renovables, a finals de 2019, s’han presentat prop de 8.000 projectes. Només al Bages en poc més d’un any se n'han registrat una vintena.



Les sis plataformes van néixer per aturar projectes que afectaven els seus respectius territoris. Aquest dilluns, en roda de premsa, han volgut deixar clar que en cap cas estan en contra de les energies renovables. Expliquen que són partidaris que la transició energètica es faci de forma participativa, sostenible i respectuosa amb els espais naturals, la biodiversitat, els paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris. "Amb el sistema actual s’està menystenint la sobirania municipal", ha denunciat Pep Torné, membre de la plataforma Salvem Calders, tot lamentant la poca informació que rep la ciutadania.



En paral·lel a l'acció anunciada, també estan entrant instàncies en què s’insta a les administracions locals a dotar-se d'eines urbanístiques -com ara modificar el POUM per regular l’impacte-, socials i mediambientals per intentar fer front a l'allau de macroprojectes de centrals de producció d'energies renovables. A més, exigeixen que es faci pública tota la informació de qualsevol avantprojecte de centrals de producció d'energies renovables que es presenti.

Un centenar de projectes pendents

En aquests moments la Ponència té, damunt de la taula, per resoldre més d’un centenar de projectes de parcs eòlics i solars que han entrat a tràmit en el que portem de 2021. Entre ells destaquen cinc aerogeneradors a Veciana i 10 entre Rubió i Castellfollit del Boix –recentment se n’ha considerat viable un de nou situat a pocs quilòmetres. Pel que fa als parc solars, entre les demandes pendents hi ha un projecte que afectaria 53 hectàrees a Manlleu i 43 a Rubió. Des de Salvem Calders també han denunciat que malgrat es va aconseguir aturar un projecte que afectava 40 hectàrees, se n’està "coent" un altre que en rondaria la trentena. Entre els que s’ha donat llum verda recentment a la Catalunya central en destaca un que afectaria unes 90 hectàrees, a Castellfollit del Boix, i un altre que afectarà prop de 30 hectàrees al pla de Riols, a Navàs.