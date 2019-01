El ple municipal de Barcelona aprova unir el Tramvia per l'Avinguda Diagonal

Finalment, el ple municipal de Barcelona ha aprovat aquest divendres la unió del Tramvia per l'Avinguda Diagonal amb els suports d'ERC, el PSC, la CUP i dos regidors no adscrits. Els republicans i la CUP, que van tombar el projecte en un ple tens l'abril de 2018, ara se sumen a una de les principals apostes del govern d'Ada Colau durant els últims mesos del mandat municipal. La iniciativa demana donar pas als tràmits amb la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità perquè s'iniciïn els estudis tècnics per avalar la connexió entre el Trambaix i el Trambesós.



Les raons que van dirimir tant ERC, llavors sota el lideratge de l'actual conseller d'Exteriors Alfred Bosch, com la CUP, per rebutjar la unió en plens passats es referien a la propietat de TRAM. Part de la gestió de l'empresa correspon a privats com Globalvia, Alstorm, Moventia, Detren, Comsa, Transdev, mentre que la presència pública està representada per TMB i FGC. Els republicans i els anticapitalistes coincideixen amb Barcelona en Comú que l'explotació d'aquest servei hauria de ser pública, però TRAM té garantida la gestió fins al 2032, any que finalitza el conveni.

Tot i això, amb el protocol que es va portar al ple de l'abril, Barcelona en Comú plantejava pressionar l'ATM perquè evités que la connexió suposés un benefici econòmic per als operadors privats de TRAM, que es lucrarien gràcies a la inversió pública que s'hauria de fer per portar a terme la connexió del Trambaix i el Trambesós. És l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM qui negocia amb TRAM, on hi participen la Generalitat (51%) i les administracions locals (49%).



L'ampli suport ciutadà amb el qual compta aquesta iniciativa va permetre al Govern municipal tornar a posar el projecte sobre la taula, tal com van anunciar a principis de gener. Segons l'últim Baròmetre municipal, només els votants del PP s'oposen a la connexió del tramvia. Els més favorables són els de la CUP (89,6%), seguits dels de Barcelona en Comú (73,2%), ERC (69,3%), PSC (67,1%), Cs (54,8%) i PDECat (50,1%).



Els canvis a ERC, amb la marxa d'Alfred Bosch a la Generalitat i el nomenament de l'exconseller Ernest Maragall com a alcaldable, el gran suport dels votants del partit a la proposta i el fet que la formació incorporés la connexió al seu programa electoral fan que els esforços de Bcomú se centrin en obtenir el seu vot. Segons diversos estudis, el cost de les obres per fer possible la connexió se situaria al voltant de 90 milions d'euros.