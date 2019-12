Pas endavant per complir un dels elements fonamentals de la Llei 24/2015, en concret allò que fa referència a la pobresa energètica. El Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica han presentat les bases del conveni que ha de fer realitat el compliment de la normativa.



La gran novetat que planteja és que les companyies elèctriques hauran de condonar el deute acumulat a les famílies afectades per la pobresa energètica i assumir-ne tots els costos. A més a més, es crearà un Fons d’Atenció Solidària, que servirà per transferir recursos econòmics als ens locals per aportar ajuts a les llars i les famílies vulnerables. El Fons haurà d’estar finançament com a mínim en un 60% per les companyies elèctriques i com a màxim en un 40% per les administracions públiques. La part pública es repartirà entre el 50% de la Generalitat i el 50% de les administracions locals i supralocals.



L’acord per a la proposta de conveni l’ha presentat el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, que ha proclamat que “[les empreses] han d’acceptar les regles del joc: no assumirem cap deute”. El conseller ha afegit que les companyies privades tenen la responsabilitat exclusiva de donar resposta als impagaments. Segons el comunicat de premsa posterior, amb el text acord la Generalitat “iniciarà la negociació amb cadascuna de les subministradores”.



Per part de l’Ajuntament de Barcelona, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha assegurat que “com a Ajuntament no acceptarem cap rebaixa ni cap cessió. Per a nosaltres aquesta ja és una proposta que és el mínim acceptable”. També s’ha posicionat l’Aliança de la Pobresa Energètica (APE), sense dubte el moviment social que més ha actuat els darrers anys per denunciar l’actuació de les elèctriques amb les persones i famílies vulnerables.



La seva portaveu, Maria Campuzano, ha sostingut que “avui ens trobem davant d'un punt d'inflexió en matèria de pobresa energètica a Catalunya perquè, després de molt esforç i mesos de treball, tenim sobre la taula una nova proposta de conveni per a presentar a Endesa i la resta de companyies subministradores".



L’activista ha defensat que la proposta és la més ambiciosa possible, i ha assenyalat que "ara la pilota està a la teulada d'Endesa", a qui li ha dit que no pot menysprear que ciutadans i administracions li estiguin exigint la condonació del deute acumulat . "Endesa ha de decidir si assumeix d'una vegada per totes la seva responsabilitat en pobresa energètica o només respon de la seva junta d'accionistes i, per tant, el seu únic objectiu és maximitzar els seus beneficis", ha recalcat