La Generalitat, les quatre diputacions i les entitats Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) han acordat una resposta conjunta per demanar a Endesa que firmi un conveni contra la pobresa energètica. El posicionament institucional arriba després que la companyia demanés la liquidació del deute a Catalunya abans de l'1 d'octubre, ja que, en cas contrari, començarien a executar talls del subministrament.



"No acceptem l'amenaça, i el primer punt de partida és retirar aquesta amenaça", ha declarat en roda de premsa el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir el Homrani. En declaracions a Europa Press, Endesa ha anunciat que "recolliran i analitzaran la proposta" que els hi facin, i han insistit en el "compromís ferm" de consensuar una resposta amb les administracions.



Dijous passat Endesa va enviar una carta a 250 ajuntaments catalans que tenen com a mínim cinc clients amb problemes per pagar les factures i que acumulen un deute de més de 10.000 euros. L'elèctrica, a més, assegurava que si no es bonificava el del deute, a partir de l'1 d'octubre s'iniciarien "els procediments de suspensió de subministrament establerts a la normativa".



La companyia elèctrica va proposar aquest diumenge als ajuntaments catalans pagar a mitges el deute de les famílies vulnerables. Asseguren que, a Catalunya, hi ha prop de 25.000 persones que no poden pagar el cost de la llum, acumulant més de 21 milions d'euros de deute.



L'elèctrica va comunicar la seva oferta a les administracions en una reunió on, a més, va criticar que no existís un protocol per aplicar la Llei de Pobresa Energètica aprovada fa quatre anys. Endesa va afirmar en un comunicat voler trobar una solució "abast de l'hivern vinent" per liquidar el deute i evitar que s'interrompi el subministrament a cap llar.



Tal com han recordat els representants de les diferents administracions, la llei catalana contra la pobresa energètica impedeix tallar els subministraments, tot i l'acumulació del deute: "Els ajuntaments ens han fet arribar el malestar per les formes amb les quals han rebut aquesta carta", tant pel to com pel moment, just després d'unes eleccions municipals, segons explicava el conseller.



Els municipis es reuneixen per respondre a Endesa

Aquest dimecres se celebrarà una reunió convocada pel Govern municipal de Terrassa, liderat per l'exsocialista Jordi Ballart, on diversos ajuntaments pactaran una resposta conjunta a Endesa. La reunió se celebrarà a les 11.00 h al Centre Cívic President Macià. "Hem d'unir forces, no podem tolerar que es pretengui deixar desemparades a moltes famílies que ho estan passant malament", deia Ballart a principis d'agost.



Una de les ciutats més afectades per l'amenaça de l'elèctrica és Lleida, amb 1.261 contractes deutors, 265 dels quals estan acollits a plans de bo socials. És la segona ciutat en nombre de deutors i d'afiliats al pla de bo social, així com de deute.