Un 17,6 % de les llars en situació de pobresa energètica a Catalunya tenen persones a l'atur. Així ho mostra l'estudi La pobresa energètica a Espanya: aproximació des d'una perspectiva d'ingressos, elaborat per l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) - Universitat de Barcelona i publicat per la Fundació Naturgy. Per contra, només un 6 % de les llars que no pateixen la pobresa energètica tenen algun dels principals contribuents a l'atur, unes xifres que mostren la relació entre no disposar de feina i no tenir accés a l'aigua, el gas o la llum.



La fotografia es repeteix a nivell estatal, amb un 22% de llars amb aturats que es troben en situació de pobresa energètica enfront un 7,1% de llars sense ningú a l'atur que no poden pagar les factures dels subministraments. De fet, l'estudi afirma que la possibilitat que un nucli familiar hagi de fer front a la pobresa energètica augmenta un 9,3 % quan el sustentador principal és a l'atur.

A Catalunya, un 6,9 % de la població estava en situació de pobresa energètica el 2017, rebaixant la xifra registrada el 2016 en un punt i situant-se a nivells similars el 2011. D'aquest total, un 81,5% viuen en habitatges antics, amb ineficiències energètiques com ara un mal aïllament, humitats i absència de calefacció. A més, la majoria se situen a nuclis urbans, el 87,6%.



Pel que fa a la tinença d'habitatge, Catalunya comparteix amb Madrid, Illes Balears i les Illes Canàries una concentració de la pobresa en aquelles persones e viuen de lloguer, un 5% més que la mitjana espanyola. En concret, un 23,6% de les llars en situació de pobresa energètica a Catalunya són de lloguer.

Menys precarietat laboral contra la pobresa energètica

L'estudi considera que calen "polítiques socials, que permetin incrementar els ingressos de les famílies, i polítiques d'eficiència energètica, per promoure la reducció de la despesa". Asseguren que la relació entre l'atur i la pobresa energètica és la més determinant, i promouen "harmonitzar" les ajudes perquè siguin prou elevades a totes les regions.



Davant aquestes evidències, indiquen que l'eix principal ha de ser el sistema general de protecció social "per paliar la vulnerabilitat energètica". Tanmateix, creuen necessari adoptar mesures en l'àmbit laboral per a la "creació de feina", així com mesures en educació per comba#tre l'abandonament escolar.