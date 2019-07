Endesa es convertirà en la primera elèctrica que haurà de pagar una multa per haver vulnerat la Llei 24/2015 de pobresa energètica. La companyia va ser sancionada per l’Ajuntament de Barcelona per haver tallat el subministrament a una família vulnerable sense haver demanat prèviament el preceptiu informe a serveis socials. I aquest dijous el Consistori ha comunicat que el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de la ciutat ha considerat provats els fets i obliga Endesa a pagar una multa de 10.001 euros.



El tall elèctric es remunta al maig del 2017 i la companyia només va demanar l’informe als serveis socials municipals, que s’encarreguen de determinar si la persona o la unitat familiar es troba en risc d’exclusió residencial, després de deixar la família sense subministrament. El jutge ha conclòs, com va fer l’Ajuntament, que això suposa incomplir l’article 6.4 de la Llei 24/2015, que fixa que per salvaguardar el principi de precaució cal demanar l’informe als serveis socials abans de portar a terme una mesura tan radical com tallar el subministrament. No fer-ho, segons dicta la sentència, és una vulneració greu del Codi de Consum de Catalunya.



El jutge estableix que Endesa no pot al·legar indefensió i que l’Ajuntament és plenament competent per establir la sanció, si bé la multa final, de 10.001 euros, és sensiblement inferior a la de 30.000 que havia fixat el Consistori. La raó és que al cap de pocs dies, Endesa va tornar a connectar la llar afectada, el que suposa un atenuant, segons el magistrat.



A banda d’aquest procediment, l’Ajuntament ha imposat nou multes a elèctriques per incompliment de la Llei 24/2015, a l’espera de cobrar-les o que hi hagi altres sentències que les ratifiquin. A més a més, ha incoat 19 expedients més que encara no s’han resolt. Endesa és l’empresa més afectada per les sancions, seguida de Naturgy, l’antiga Gas Natural.



Més enllà de les sancions, en una nota de premsa l'Ajuntament de Barcelona cita la creació dels Punts d'Assessorament Energètic (PAE), que han atès gairebé 88.000 persones des del 2017 i han evitat uns 32.500 talls de subministrament, o la creació de l'empresa pública Barcelona Energia com altres eines en la seva batalla contra la pobresa energètica.