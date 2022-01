Dues persones van morir diumenge a la tarda en una barraca del Pla del Besòs de Montcada i Reixac, a al llera del riu. Els Mossos d'Esquadra n'investiguen ara les causes però els primer indicis apunten que la causa va ser la inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió d'una estufa, segons han detallat els Bombers. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, denuncia la situació de vulnerabilitat que es viu a banda i banda del riu i demana ajuda a l'Estat i la Generalitat per combatre la problemàtica que genera l'infrahabitatge en aquest entorn. També el moviment veïnal de l'Eix Besòs reclamava la setmana passada, en una entrevista a l'ACN, més inversions al territori per lluitar contra la pobresa i la delinqüència en aquests barris.

Les dues persones haurien intentat escalfar-se fent un foc i haurien patit una intoxicació mortal, segons una de les hipòtesis amb què treballen els investigadors del succés. La zona on vivien les dues persones mortes es troba al marge esquerre del riu Besòs, proper a la carretera de la Roca, i s'hi acumulen nombroses deixalles i barraques en estat precari en què es refugien persones sense llar, han indicat fonts de l'Ajuntament de Montcada i Reixac a l'agència Efe. El nombre de persones sense llar que viu a aquesta zona es desconeix perquè molts no estan censats, han precisat les mateixes fonts.



Laura Campos defineix el barraquisme de la llera del Besòs com una "olla a pressió" que pot esclatar en qualsevol moment des del punt de vista social com ambiental. L'alcaldessa recorda que el Consorci del Besòs compta amb un projecte per enderrocar les barraques i recuperar l'espai natural que s'ha de poder impulsar.



"Només la gestió de residus costaria més de 3 milions d'euros", exclama Campos, una quantitat que admet que Montcada i Reixac no pot invertir i tampoc liderar en solitari. L'alcaldessa demana que Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Generalitat de Catalunya es posin d'acord per "protegir i preservar" el Besòs.