"La pol·lució només s'arregla amb el cotxe elèctric"

Trias per Barcelona és la candidatura amb què l'exalcalde Xavier Trias (2011-2015) vol recuperar la vara municipal de mans de l'actual alcaldessa Ada Colau, contra qui va perdre el 2015, en les properes eleccions municipals. Dos mandats més tard i després de la pressió de diversos sectors de Junts perquè es presentés, Trias torna per encapçalar aquesta proposta que no inclou mencions explícites al partit per reaglutinar tot l'espai al voltant de l'antiga Convergència.



Amb les banderes de la seguretat, la neteja i el suport empresarial, l'exalcalde afirma que cal recuperar "el que sempre havia sigut Barcelona, que és la Barcelona del disseny", entre d'altres idees amb què es reafirma com l'antagonista de l'actual govern municipal. "S'ha perdut l'autoestima, l'orgull de ser de Barcelona", respon l'alcaldable en una entrevista a la seu de la candidatura, tocant a la plaça Tetuan.

Seguretat, neteja i suport empresarial són tres dels eixos que proposa Trias

Fomentar l'activitat econòmica i impulsar acords amb la SEAT perquè part del contingent de cotxes elèctrics que fabriqui sigui "a preu assequible" pels barcelonins són dues propostes del candidat per combatre la contaminació sense limitar el trànsit. "Barcelona necessita una política urbanística que vagi encaminada a la pacificació del tràfic però que no ha de fer la ciutat antipàtica", sosté.

Hi va haver uns mesos d'incertesa sobre si es presentaria. Li va costar fer el pas?



Jo vivia molt bé, m'havia jubilat i col·laborava amb diverses fundacions i entitats. És una decisió d'aquestes que dius, tornem a jugar això o no? Com que hi havia tanta gent que insistia tant, al final vaig dir que sí. A la piscina, tu.

Que la gent li demanés va ser el que el va impulsar?



"Hi ha un ambient claríssim de canvi"

Sí, l'ambient del carrer, perquè molta gent em deia que m'havia de presentar, i després la gent del partit, no només del meu, sinó gent que normalment no em vota que també pressionava... El [Jordi] Turull, la Laura [Borràs], el president [Jordi] Pujol, l'Artur Mas... Molta gent amb plantejaments diversos.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

I com està portant aquest canvi de vida?



Reconec que a mi em diverteix això. Malfia't sempre dels polítics que diuen que se sacrifiquen. La que se sacrifica, si de cas, és la meva dona sempre.

Fem l'entrevista a la seu electoral, on no hi ha cap logo de Junts ni fa menció al partit. Quin és l'objectiu d'això?



És una seu electoral d'una candidatura, que es diu Trias per Barcelona, i en aquesta candidatura li donen suport Junts per Catalunya, el PDeCAT, Demòcrates, Moviment d'Esquerres... Si hi poséssim Junts, la gent dels altres partits s'emprenyaria. Hauríem de posar-los tots. És una seu que és d'un acord amb la gent que em recolza.

Fa vuit anys ja es va enfrontar a Colau i en aquella ocasió va perdre. Què creu que ha canviat en aquests anys?



Home, que la gent diu que ho fa molt malament. Hi ha un ambient generalitzat que la ciutat no va bé. Però no ho dic jo, sinó una enquesta de l'Ajuntament. La gent creu que la ciutat no va bé, que es gestiona malament, i hi ha un ambient claríssim de canvi. La senyora Colau té la gent que la vota i que és bastant fidel, però en canvi la majoria de la gent de Barcelona està descontenta.



Quin ambient percep al carrer?



"S'ha perdut l'autoestima, l'orgull de ser de Barcelona"

Jo sempre dic que Barcelona és una ciutat que en el món és coneguda i que tothom voldria venir-hi, però en canvi, dels que vivim a Barcelona, la majoria de gent està enfadada amb la ciutat. S'ha perdut l'autoestima, l'orgull de ser de Barcelona. Em diuen 'he anat a Madrid i allò sí que està bé'. O Bilbao, Málaga... La crítica inclús en ocasions pot ser exagerada, però la gent té una percepció que les coses no funcionen com hauria de ser.



Quins creu que són els principals temes que fan estar descontenta la gent?



La neteja, la percepció dolenta de la seguretat, l'urbanisme fa enfadar molt, molt, molt, molt, la mobilitat... Que a un mes i mig de les eleccions tu decideixis que agafes la via Augusta, hi fas un carril bici, i que s'embussi tot el carrer... El que abans trigaves cinc minuts en fer ara en trigues 15... la gent s'indigna. La senyora Colau no fa cas a la societat civil. I això genera una onada de gent que vol un canvi.

Les enquestes preveuen uns resultats ajustats. Amb qui es planteja fer aliança per formar govern, si és necessari?



Tenim una situació bona, de poder guanyar, i no només guanyar, sinó possibilitat real de fer govern.

I si calgués pactar, amb qui se sentiria més còmode, amb PSC o ERC?



Jo crec que soc l'únic que deixa clar que no pactaré amb la Colau. Amb ERC i amb el PSC, encantat de buscar acords i col·laboracions.



Amb el PSC hi ha hagut des de Junts moltes diferències en els últims anys, concretament pel que fa a l'eix nacional. El preocupa que l'electorat pugui no entendre aquesta aliança?



La gent entén que hem de fer una política per Barcelona i que hem de fer que funcioni la ciutat. No és una discussió d'altres temes on, evidentment, hi ha aspectes que ens separen molt. Hem de ser capaços de discutir com s'ha de gestionar la ciutat de Barcelona i què volem que sigui. Barcelona és la capital de Catalunya, això és evident, però hem de discutir quin paper té dins l'àrea metropolitana, quin model econòmic ha de tenir, què volem...

Ha dit que se sent còmode amb el terme 'sociovergència'. Què diu als que ho titllen d'un model del passat?



"Hi ha molta gent que el que vol és l'esperit sociovergent"

Doncs que molta gent m'ho demana. Hi ha molta gent que el que vol és l'esperit sociovergent, sabent que el país ha canviat, hi ha coses que han canviat, però és un esperit d'entesa amb la gent. Jo crec que això torna a estar de moda. Les coses han canviat, perquè no existeix Convergència, tampoc Unió, ni Iniciativa... Ha canviat tot.



Més enllà d'ERC i el PSC, seria possible veure un acord seu amb alguna altra formació?



Crec que no. No em comporta res. Hi ha quatre partits que poden governar la ciutat: la meva candidatura, la del senyor [Jaume] Collboni, la del senyor Ernest Maragall i la de la senyora Colau. Jo soc la única candidatura que diu que no col·laboraré dintre del govern amb la senyora Colau. Els altres tots tenen dubtes.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

Si governa, quines seran les principals prioritats del mandat?



Crear activitat econòmica, perquè és l'única manera de lluitar contra la pobresa. Treballar perquè hi hagi benestar social per a tothom, que vol dir tenir una col·laboració estreta amb el tercer sector. Entendre que el tercer sector és un sector no lucratiu que arriba on no arriba l'administració pública. Fer que funcioni bé l'Ajuntament, això és bàsic, fer que funcioni bé la ciutat, que vol dir neteja, seguretat, mobilitat, aparcaments... Fer funcionar la ciutat. Crear activitats bàsiques i impulsar segons quins projectes que poden ser importants pel futur d'aquesta ciutat.

En podria dir algun exemple?



Aquí s'està construint un barri molt important, que és la Marina del Prat Vermell, i no et pots conformar amb què sigui un cul-de-sac. És un barri molt important i has de buscar de quina manera es connecta a la plaça de Colom, per exemple.

Recuperarà algunes polítiques del seu mandat?



Gairebé totes, perquè amb el meu mandat la neteja va funcionar. La seguretat va millorar molt. Ara tornem a estar molt malament, però és que hem de recuperar aspectes anteriors. Amb la neteja passa una mica el mateix, la ciutat torna a estar molt bruta i això afecta la moral col·lectiva.

Ha dit que aposta pel creixement econòmic a la ciutat. En què es concreta això?



"Hem de donar suport a totes aquelles persones que inverteixen i que dirigeixen a la ciutat"

Hi ha una aposta claríssima per les noves tecnologies. Hem de donar suport a totes aquelles persones que inverteixen i que dirigeixen a la ciutat. Barcelona s'ha convertit en un lloc de referència internacional a nivell de recerca i innovació en la sanitat. Es farà un nou Hospital Clínic, el Vall d'Hebron està fent una unitat de recerca important, La Caixa també, l'Hospital Germans Trias i Pujol... Tot això genera un pol molt important i posa a Barcelona en primera línia.



Un altre exemple és la SEAT, volen fer una inversió molt important i fabricar 500.000 cotxes elèctrics a preu assequible. Aquesta aposta és molt important per a la ciutat de Barcelona, i l'Ajuntament ha d'estar al costat de la gent que fa aquestes coses.



Junts sempre ha sigut molt crític amb la introducció de les superilles i els canvis en la mobilitat impulsats per Colau. Quin model implantaria?



La senyora Colau el que fa són eixos de vianants. El carrer Consell de Cent serà un èxit, funcionarà bé, des del punt de vista del carrer pacificat, però primer no és un eix verd perquè de verd tindrà molt poc, i segon, el que farà és que la gent que té llogat un pis li augmentaran el preu. Si ho hagués fet jo em dirien de tot, em dirien que estic gentrificant. Això és el que passarà en aquesta ciutat, trencant una idea d'en Cerdà, que eren uns carrers uniformes perquè això generava una igualtat i era un missatge social important. Però fer un carrer que serà top, això no ho acabo d'entendre. La manera d'orientar-ho de la senyora Colau és equivocada.

Què faria a nivell de trànsit vostè?



Barcelona necessita una política urbanística que vagi encaminada a la pacificació del tràfic però que no ha de fer la ciutat antipàtica, perquè ho pagarem molt car. Jo vaig a diferents ciutats al voltant de Barcelona i tothom ho viu igual, em diuen 'Ja no baixem a Barcelona perquè s'ha convertit en una ciutat molt incòmoda'.

Si governa, modificarà alguna cosa de la superilla de l'Eixample?



No, no ho podrem tocar perquè només faltaria que els de Consell de Cent els hi diguéssim que tornem a començar obres. El que sí que farem és no fer el disbarat aquest dels xamfrans; suprimir la càrrega i descàrrega és una bogeria. Quan hi hagi una escola sí.

Quin tipus de pacificació impulsaria vostè?



"La pol·lució només s'arregla amb el cotxe elèctric"

Una pacificació acordada. El més important per la ciutat de Barcelona és impulsar el cotxe elèctric. La pol·lució només s'arregla amb el cotxe elèctric. El que has de fer és electrificar la ciutat.



Però creu que el cotxe elèctric està a l'abast de tots els barcelonins?



Si es fa a bon preu sí. Si la SEAT fa 500.000 cotxes elèctrics a un preu relativament barat, això és un èxit. Quan jo parlo amb el president de la SEAT li dic 'jo crec que aquesta és la línia d'actuació'. El que em preocupa és que em fa la sensació que la senyora Colau no parla gaire amb el president de la SEAT. Per la lluita contra la pol·lució, no ens enganyem, tu dius que estàs pacificant, aconsegueixes que circulin menys cotxes però el temps que s'estan circulant és més, perquè hi ha embussos, i això genera pol·lució. On van aquests cotxes sobretot és a la Ronda de Dalt. El plantejament que fem nosaltres de cobrir-la és lluitar més pel medi ambient que no pas la transformació del carrer Consell de Cent.

Quins altres canvis urbanístics té en ment?



Hi ha coses molt importants, per exemple el que comentava de la Marina del Prat Vermell. No pot ser que sigui un cul-de-sac, el que s'ha de fer és baixar la Ronda del Litoral i connectar-lo amb el Paral·lel i Colom. L'urbanisme de Barcelona avui sembla dirigit a dificultar el tràfic, això és una bestiesa. El que hauria de fer és fer el tràfic amable i que la gent visqui bé. Hem de tornar a recuperar el que sempre havia sigut Barcelona, que és la Barcelona del disseny i la Barcelona d'un urbanisme de qualitat.



Hi ha veus que demanen reduir el nombre de turistes a la ciutat. Vostè defensa seguir creixent?



"Hem de tornar a recuperar el que sempre havia sigut Barcelona, que és la Barcelona del disseny"

La senyora Colau sempre diu que el Trias té la culpa del turisme. El turisme ha vingut per un èxit dels socialistes i amb Iniciativa, perquè van fer els Jocs Olímpics i van ser un èxit. Jo he manat quatre anys i ells han manat un munt d'anys. Ara amb la pandèmia en tres anys no hi ha hagut turisme: Senyora Colau, ara és el moment que vostè organitzi el turisme com vostè vulgui. I què ha passat? Doncs tornem a estar igual perquè no fa res. Si tu no fas res, el turisme creix com volen els altres, no com vols tu, i un alcalde ha de liderar quin turisme vol. Crec que hem d'estar a favor del turisme, és el 14% de l'economia de la ciutat. Però no de qualsevol turisme, sinó d'un turisme familiar, cultural, de congressos, d'esdeveniments professionals...



Quines accions concretes faria per promoure aquest turisme?



Ara ha vingut el Bruce Springsteen, l'Obama... Això ens convé, ens posa al món amb un tipus de turisme que a nosaltres ens interessa. No ens interessa el turisme de la prostitució i les drogues. Això qui mana la ciutat s'ho ha de creure. S'ha de tenir capacitat de lideratge i explicar quina ciutat volem.

No, però alguns aspectes s'han de canviar. Els que estan més contents amb el PEUAT són els hotelers. Així evites competència. És veritat que nosaltres hem de ser capaços de delimitar quina quantitat d'hotels hem de tenir. Hem d'ordenar-ho però fent que hi hagi competència; hotels d'alt nivell en necessitem en aquesta ciutat. El que no t'he sentit és no deixar fer un hotel Four Seasons a Diagonal amb Passeig de Gràcia i que es facin uns apartaments que s'acabin venent per 40 milions d'euros. Això és una presa de pèl.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

Observem com els veïns marxen dels barris, principalment, per l'expulsió de llogaters en edificis comprats per inversors. Creu que això es pot frenar?



"Si tu no fas res, el turisme creix com volen els altres"

L'Ajuntament té una norma que vam aprovar nosaltres que impedeix que hi hagin més apartaments turístics. El que ha passat és que la senyora Colau no ha sabut gestionar-ho i llavors es fan apartaments turístics. A veure si es fixen què passa, perquè aquests dies ha sortit que en un edifici han fet 120 pisos. S'ho han de mirar. Unes limitacions en la manera de funcionar el turisme sí que les tenim. Els apartaments turístics no poden estar 'sueltos' pels llocs, s'han de buscar solucions noves. L'Ajuntament de Barcelona el que ha de fer no és anar contra el turisme, sinó construir pisos de lloguer per poder-los posar a preu assequible.



Creu que no s'ha fet prou?



No s'ha fet prou i no es fa. És una cosa bàsica. Un alcalde no ho soluciona, això s'ha de fer durant 20, 30 o 40 anys. Quan tu has passat de ser 6 milions d'habitants a Catalunya a ser-ne 8 i no has construït pisos per aquests dos milions, tens un problema: la falta d'habitatge, l'encariment de l'habitatge... I la gent s'acaba instal·lant en pisos en males condicions, pisos amb 3 o 4 famílies. Avui en dia no tenim barraques però tenim barraquisme interior dintre les cases. La normativa de reservar el 30% de les promocions a habitatge públic el que ha fet ha estat parar la construcció, perquè està mal feta. Aquí durant un munt d'anys, governs teòricament progres dels socialistes amb Iniciativa no han fet habitatge. No només això sinó que l'Ajuntament, l'habitatge que tenia públic, l'ha venut. Nosaltres farem un acord per buscar un pacte el més ampli possible per construir habitatge de lloguer a bon preu i propietat de l'Ajuntament.

"L'Ajuntament no ha d'anar contra el turisme sinó construir pisos de lloguer assequible"

Lideratge total. El primer és dir-li al president d'AENA que no es pot actuar com actua ell. L'altra cosa important és que tu com a alcalde de Barcelona has de ser respectuós i tenir col·laboració i entesa amb l'alcalde del Prat. És un equipament que afecta l'àrea metropolitana d'una manera important. Nosaltres volem tenir un aeroport que tingui vols intercontinentals perquè això genera activitat econòmica. El debat que hem de tenir és quants vols hi han d'haver, com es gestiona aquest aeroport, com funciona i si s'ha d'ampliar hem de discutir com fer-ho sent el màxim de respectuosos amb el territori. L'aeroport del Prat ben gestionat pot fer molts més vols dels que fa ara.



I creu que això beneficiaria a Barcelona?



Seguríssim.