Polèmica a Tortosa per un anunci de defensa del monument franquista al programa oficial de festes majors

Polèmica a Tortosa per la publicació d'un anunci al programa oficial de les festes majors defensant el manteniment del monument franquista. En una pàgina sencera hi apareix una imatge del monòlit al mig del riu Ebre amb el missatge "Corembe i Tortosins pel Monument us desitgem bones festes de la Cinta". Són les entitats que defensen la seva permanència i que han obert diversos contenciosos judicials per evitar-ne el desmantellament.

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes considera inacceptable i injustificable un anunci que "fa apologia i blanqueja el franquisme". El govern municipal ha admès que la publicació és "inadequada" i ha descarregat la responsabilitat sobre l'empresa que gestiona l'edició del programa.

"És un monument catalogat com a simbologia franquista i que està a punt de retirar-se complint lleis de memòria històrica quan es desencalli el procediment judicial. Pensem que això és banalitzar i blanquejar el franquisme feixisme. Absolutament. A més d'una falta de respecte i de cultura democràtica: això ha passat per moltes mans abans de publicar-se i que a ningú li hagin saltat les alarmes és greu. S'està malmetent la imatge de Tortosa, una vegada més", ha lamentat la portaveu de la Comissió, Ester Baiges.

L'entitat considera els fets com a "molt greus" i han exigit responsabilitats al govern municipal. Li reclamen que faci "un pas més enllà" rebutjant de forma "contundent" els fets i activant mecanismes efectius de supervisió per evitar que situacions com aquesta es repeteixin. També estudia si la publicació ha vulnerat les lleis de la memòria històrica i demana als grups polítics municipals que es posicionin clarament. Baiges recorda que no és el primer cop que apareix la imatge del monòlit al programa de festes a tota pàgina: ja ho va fer a la portada de l'any 1966, en plena dictadura franquista.

El regidor de Festes, Domingo Tomàs, ha remarcat que al programa de festes "no ha d'aparèixer cap missatge de contingut polític o amb una significativa càrrega política, com és el cas" i ha recordat que el consistori, anteriorment, va descartar autoritzar activitats proposades pel mateix Corembe a Expoebre i a la Festa del Renaixement.

Retirada paralitzada

La Generalitat va aprovar la retirada del monument franquista de Tortosa, que s'havia d'haver portat a terme durant el juliol de l'any passat. La realitat, però, és que està paralitzada pels recursos interposats justament per Corembe. Primer s'ha de pronunciar el TSJC sobre la retirada, que refusa Corembe, i quan ho faci, s'haurà de pronunciar el jutjat del contenciós de Tarragona sobre les competències de la Generalitat per retirar el símbol franquista, també a instàncies de l'esmentada entitat.