Agents de la Policia Nacional declaren per les càrregues de l'1-O: "Hi va haver un nivell de violència molt alt cap a nosaltres"

Aquest dilluns al matí, sis agents de la Policia Nacional han passat pel jutjat número 7 de Barcelona, des d'on s'investiguen les càrregues policials durant la jornada de l'1 d'octubre. Es tracta de policies que van actuar al centre Ramon Llull de Barcelona, on Roger Espanyol va perdre un ull a conseqüència d'un impacte de pilota de goma.



A més, és el primer cop que declara un agent de la brigada d'informació, els membres de la qual anaven vestits amb armilles grogues i la cara tapada amb un buf durant l'1-O, però que no tenien cap responsabilitat associada a l'exercici de la força, que requeia en els antiavalots. Es tracta d'un agent que va clavar-li una puntada de peu a un ciutadà que es trobava a terra, després que els antiavalots carreguessin contra els veïns que es concentraven davant l'Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona. Els agents de la brigada d'informació tenien com a única responsabilitat agafar les urnes de dins dels centres i se situaven a segona línia darrere els antidisturbis.

L'advocat i tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha valorat aquesta acció a través d'un tuit dient que era "una de les pitjors agressions de l'1-O", ja que es tractava d'un agent que no estava legitimitat per fer ús de la força. L'Ajuntament es presenta com a acusació particular en la causa oberta al jutjat d'instrucció número 7.

‼️ Important. Demà declaren 6 agents @policia més per l'#1oct. Un d'ells haurà de donar explicacions per una agressió q concentra en si mateix tota la brutalitat i immoralitat d'aquella jornada. Aquí podeu veure-ho al vídeo. Obro fil 👇 1/6 pic.twitter.com/KafVxUC7c2 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 16 de diciembre de 2018

Un altre dels agents que declara aquest dilluns va actuar a l'escola Prosperitat de Barcelona, on presumptament va treure per l'orella a un manifestant. La forma emprada per l'agent va causar-li al manifestant un trau que i va quedar gravat per la resta de concentrats.

Una acció policial "proporcionada" i "justificada"

Els sis agents que declaren aquests dilluns formen part de la llista de 29 policies que han passat per aquest tribunal. El passat novembre, el jutge instructor de la causa ja va citar a una altra tongada d'agents que van assegurar haver actuat de manera "proporcionada" i "justificada", segons ha publicat Catalunya Ràdio a partir dels àudios de la declaració.



Els policies, que no van respondre a les preguntes dels advocats de les víctimes, però sí a les del jutge, del fiscal i de l'advocat de l'Estat, es refereixen als concentrats com a persones amb actitud violenta. És el cas d'un dels policies citats que va intervenir a les escoles de Barcelona Mediterrània, Pau Claris i Escola Pia de Sant Antoni i que respon al nom de Camel 1: "Quan vam arribar al punt ens vam trobar una aglomeració de persones en actitud violenta que conformaven un mur humà per impedir el que és l'actuació policial", diu.

Sobre la valoració de l'operatiu un cop finalitzada la jornada, l'agent assegura que van arribar a la conclusió que "hi va haver un nivell de violència molt alt cap a nosaltres. I que l'actuació en aquell moment, el que vam fer va ser més aviat defensar-nos de l'escomesa d'aquelles persones més que cap altra cosa". El mateix policia justifica la intervenció policial contra els manifestants perquè aquests "esgrimien paraigües". L'inspector que es fa anomenar Gamo 1, el cap de l'operació a l'Escola Àgora de Nou Barris, també recull aquest argument: "La pròpia massa és la que ens empeny i comencen a agafar els escuts per aixecar-los i donar-nos cops de peu per sota. I hi va haver també gent, alguns casos, amb paraigües, per la part de sota que estaven punxant als agents".



Un dels punts més polèmics d'aquests àudios és el que fa referència a l'ús de les porres, que tots els agents justifiquen com a "una eina més" i d'ús legítim "si hi ha un nivell d'agressió". Els policies citats van haver d'explicar alguns casos polèmics, com ara el de l'Escola mediterrània, on es veu com una manifestant, Alejandra Rayas, és colpejada a la cara fins a tres vegades. L'agent Camel 1 diu "no poder donar una valoració" i argumenta que aquest tipus d'impactes depenen "de l'escomesa" i "de la situació a la qual ens estem enfrontant". Segons els seus testimonis, els agents no tindrien un reglament d'ús de la defensa personal, a diferència d'altres cossos com el dels Mossos d'Esquadra, que sí que prohibeix colpejar a ningú per sobre de la cintura.



Fins i tot, l'agent Camel 1 arriba a qüestionar que la sang d'un home ferit a un vídeo que se li mostra durant la declaració sigui real: "Desconec la causa de la sang d'aquest senyor, desconec el motiu que causa aquesta sang, o aquestes ferides. O aquesta presumpta sang, perquè també cal matisar, d'acord?".