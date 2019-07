El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el pretén inhabilitar "per raons ideològiques" i ha manifestat a Públic el seu propòsit de mantenir la defensa de "uns drets i llibertats" que no són només seus, sinó que "són universals" i no li pertanyen.



En entrevista concedida a aquest diari ha valorat de la següent manera la decisió del TSJC de portar-lo a judici, per haver mantingut els llaços reivindicatius de llibertat dels presos polítics catalans en la façana de la seu del seu Govern, en contra dels advertiments de la Junta Electoral Central (JEC):

"Tinc la impressió que des d’un principi algú ha volgut que anés a judici. Algú m’ha volgut al banc dels acusats ja fos per desobediència o per prevaricació. Per desobediència si no feia allò que em demanava la Junta Electoral Central, o per prevaricació si feia allò que em demanava i que estava fora de la meva competència". "Suposo que m’hauria de sorprendre que la Fiscalia demani la meva inhabilitació i una multa en lloc de defensar la legalitat i denunciar que la Junta Electoral Central no era l’òrgan competent per a donar-me aquelles instruccions. Però, sincerament, no em sorprèn pas".



"Quan alguns partits van portar el llaç groc a la Junta Electoral Central, anaven a buscar l’òrgan que no era competent però que els donaria la raó. Tothom ja sap qui configura la JEC i quina és la seva actuació política contra l’independentisme. No hi ha sorpreses ja en tot això", explica en aquesta entrevista.

"Jo vaig defensar a consciència uns drets i llibertats que no són només meus, sinó que són universals i no em pertanyen. Ens multen, ens empresonen, ens espien i ens volen inhabilitar per raons ideològiques, però el nostre compromís amb la llibertat i la democràcia no desapareixerà. A cada dret que ens neguin, el tornarem a exercir. Sigui la llibertat d’expressió o sigui el dret d’autodeterminació", afirma.



"Que ara el jutge no arxivi la causa contra totes les evidències que hem presentat, és la constatació d’una voluntat política de guanyar als tribunals allò que l’Estat no guanya a les urnes. La resposta... ja se la poden imaginar.

En aquesta mateixa entrevista, que Públic i Público difondran íntegrament diumenge que ve, el president de la Generalitat, valora com una "absurditat" que la Fiscalia demani per ell 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per "haver defensat la llibertat d'expressió".



"Tal com li vaig comentar al magistrat instructor sí que vaig desobeir perquè pensava que justament la llibertat d'expressió està per sobre de la utilització de la JEC per part de PP i Cs. Tot això va ser una operació orquestrada per arribar a aquest punt en concret. La JEC no és un organisme superior a la presidència de la Generalitat, no tenia cap autoritat ni competències per fer aquest procés, es tractava d'un procés nul. Allò que t'esperes de la via judicial, és que el Ministeri Fiscal sigui el garant de la legalitat i no que vagi en contra, amb uns objectius molt determinats en la persecució ideològica dels que volem la independència. És evident que tots els precedents i els diferents judicis fan preveure un escenari que no em sigui favorable", afirma el president el president de la Generalitat.

Escàndol europeu

En la mateixa entrevista, Quim Torra es pronuncia sobre aspectes candents i complicats de l'actual moment polític i social, entre ells el de la intervenció dels jutges en la vida política. Totes les enquestes assenyalen la necessitat de posar solució a aquest problema com un dels grans consensos compartits pel setanta o el vuitanta per cent de la societat catalana.



"No es pot judicialitzar la política. Per tant, farem política i a respectar les idees dels uns i els altres. No pot ser que se'ns investigui perquè mantenim una reunió amb uns diputats per a parlar de la idea de la independència de Catalunya. Això és absolutament demencial i per això estem insistint tant en aquest escàndol europeu que suposen les recerques del senyor Borrell", explica el president.

Com evitar la judicialització de la política?

La pregunta resultava inevitable. De quina manera es podria aconseguir que polítics i governants deixessin de buscar en els tribunals solucions judicials al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol?



"Amb un apoderament dels polítics per sobre de la judicialització. Amb un debat polític sincer, honest, franc, que permeti aconseguir grans acords polítics. És l'única via. Ja ho hem vist. Tenim data pel judici contra el major Trapero, el jutjat d'instrucció número 13 no para. Arribarà el Tribunal de Comptes, que és l'últim conill que s'ha tret del barret el Govern espanyol per acabar d'arruïnar als defensors de la independència de Catalunya.... Tot això, o tenim grans pactes polítics per a dir 'prou, s'ha acabat' o mentre continuï la repressió no hi haurà normalitat política", respon el president de la Generalitat, ara encausat pel TSJC per haver mantingut a la façana del Palau de la Generalitat la reclamació de llibertat pels presos polítics catalans durant el període anterior a les passades eleccions municipals i europees.