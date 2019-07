El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar, quan va declarar com investigat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el manteniment de llaços grocs als edificis públics que l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada d'aquests símbols i pancartes abans del 28A era imprecisa.



Torra també va explicar al TSJC que la JEC no era competent per donar aquest tipus d'ordre i que va optar per fer prevaldre la llibertat d'expressió, segons que s'ha pogut escoltar en l'enregistrament complet de l'interrogatori que va tenir lloc el passat 15 de maig al que ha tingut accés la televisió pública de Catalunya.

"Era una ordre manifestament il·legal, dictada per un òrgan que no era competent en absolut, no era una autoritat competent superior a mi", va afirmar el president.



Després d'aquesta declaració, el TSJC va decidir processar Quim Torra per presumpta desobediència a l'ordre de la JEC, després d'obrir un procediment arran d'una querella de la Fiscalia Superior de Catalunya.

El president va assumir davant del tribunal l'autoria i la responsabilitat de les decisions que es van prendre.



"Totes les decisions que es van prendre en aquell moment van ser meves. L'última responsabilitat va ser meva. La decisió i de mantenir pancartes en defensa de llibertat d'expressió i dels Drets Humans va ser meva", va assegurar.

I en relació al canvi d'una pancarta amb un llaç groc per una altra amb un de blanc ratllat amb una franja de color vermell va dir: "Sí, vaig desobeir, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels Drets Humans i, per tant, aquest canvi, en el fons, no va tenir cap rellevància, vam seguir enviant el mateix missatge."



En la seva declaració va precisar que li demanaven que dictés "una ordre per a la qual no era competent". Li era absolutament impossible, segons ell, donar una ordre com aquesta: "Si jo arribo a complir aquesta ordre que era absolutament nul·la i emesa per un tribunal incompetent em feia caure en el risc de prevaricar. Tot s'ha basat en si jo prevaricava o desobeïa i jo sempre estaré al costat de la defensa dels Drets Humans".

Sobre aquest punt, el president de la Generalitat va afegir que esperava que la Fiscalia, com a garant de la legalitat, arribés a la conclusió que estaven "davant un acte nul emès per un tribunal incompetent".



Quim Torra, d'altra banda, va denunciar la intencionalitat política de la intervenció de la JEC: "Tota aquesta operació des del primer moment anava conduïda a què passés el que passa ara. Per això es va anar via la JEC. Per això membres afins al PP i Cs van instigar aquesta denúncia, per això soc aquí. Tot això ha estat un procediment amb ambigüitats que m'han produït una indefensió absoluta d'impossible compliment".