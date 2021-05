Calma tensa a la sessió de control al Parlament d'aquest dijous, després de l'acord entre Erc, Junts i la CUP que permetia rebaixar alguns dels punts més conflictius de les negociacions d'investidura. A només quinze dies de la fi del termini, s'ha aconseguit refredar un xic les desavinences entre els dos principals partits independentistes, si més no en públic, tal com han escenificat a la Cambra. Un bri d'entesa delicat, amb la CUP entremig, al que ara se li ha de sumar el trencament de les negociacions dels Comuns amb ERC, tal com ha anunciat la seva líder al Parlament, Jèssica Albiach.



"Donem per trencades les negociacions fins que es comprometi que Junts no entri al Govern", ha dit Albiach en el seu torn de paraula. "Vostè ha de decidir si vol ser un president de veritat o un president tutelat. Si vol blindar els serveis públics o vol que Junts controli educació i sanitat", deia, dirigint-se al vicepresident en funcions de president i candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès.



Aragonès ha respost insistint en la seva aposta per un acord "d'una àmplia majoria", advocant per la difícil entesa entre els Comuns i Junts: "Tenim una àmplia majoria que aposta per desbloquejar el conflicte polític amb l'amnistia i l'autodeterminació. Això interpel·la quatre forces polítiques: Esquerra, Junts, la CUP i vostès". El candidat a la investidura ha "agraït" el pas endavant dels Comuns per facilitar la investidura que es va materialitzar amb la creació d'un grup de treball conjunt, llavors amb la possibilitat d'ERC de governar en solitari davant la falta d'entesa amb Junts. Avui, però, Aragonès ha volgut "constatar que l'aritmètica és la que és": "Hem de veure com generar consensos". Però el vicepresident en funcions s'ha mostrat convençut que no hi haurà repetició electoral.

ERC i Junts escenifiquen entesa

Per altra banda, Junts i ERC s'han fet interpel·lacions instant-se mútuament a conformar Govern tan ràpid com sigui possible i amb la condemna a la repressió contra l'independentisme com a denominador comú, després que el Tribunal de Comptes anunciés la imposició de fiances milionàries a excàrrecs de Govern. Aragonès ha fet èmfasi en la urgència de "reconstruir el país" després de la pandèmia, motiu pel qual es necessita "sortir del Govern en funcions" que comporta importants limitacions: "He estat treballant per arribar a consensos i crec que hauríem de fer una reflexió aquesta majoria parlamentària àmplia. No hauríem de desaprofitar aquesta oportunitat". El principal cara a cara d'Aragonès sobre aquest tema ha estat amb el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, amb qui ha descartat qualsevol entesa i ha rebutjat que el socialista pugui accedir a la presidència de la Generalitat.



Un dels principals acords fixats aquests dimecres entre ERC, Junts i la CUP va ser el de deixar al marge de les negociacions d'investidura l'estratègia independentista, un fet que permetrà apartar el debat sobre el paper del Consell per la República. Mentre ERC demana que Junts assumeixi la victòria d'Aragonès i li doni suport en la investidura, Junts ho condiciona a l'assumpció de càrrecs en el futur Executiu, un fet que els republicans volen negociar a posteriori i que els Comuns consideren una línia vermella.