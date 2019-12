Aquest divendres arrenca el 14è congrés del PSC, que entre d’altres qüestions servirà per escollir la nova direcció del partit. Miquel Iceta seguirà com a primer secretari i, per tant, principal dirigent dels socialistes catalans, ja que no hi ha cap altre candidat, mentre que els altres noms claus de la formació seran Núria Marín, Eva Granados i Salvador Illa. Ho anunciat el mateix Iceta a través d’un tuit, on ha especificat que si els militants el ratifiquen proposarà que l’acompanyin Marín com a presidenta, Eva Granados com a vicesecretària primera i Illa com a secretari d’Organització i Acció Electoral.

La presidència és un càrrec més aviat representatiu, però que l’ocupi Marín mostra l’ascendent al partit que té l’alcaldessa de l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona. Fins ara, Marín era la primera secretària adjunta, mentre que la presidència requeia en l’exalcalde de Lleida Àngel Ros, actualment ambaixador d’Espanya a Andorra. Granados és actualment la secretaria de Política Institucional, Econòmica i Social del partit, però ja fa temps que la seva projecció és molt superior, com a conseqüència de la seva tasca com a portaveu de la formació al Parlament, on és la mà dreta d’Iceta. Granados és diputada des del 2010.



Finalment, Salvador Illa seguirà com a secretari d’Organització, càrrec que ocupa des del novembre del 2016. Prèviament havia estat alcalde de La Roca del Vallès entre el 1995 i el 2005. Que és una peça clau en l’engranatge de la formació ho demostra el fet que és el seu representant en les negociacions que el PSOE manté amb ERC per abordar la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol.



D’altra banda, en un article a La Vanguardia, Iceta assegura que aposta per garantir "el reconeixement de la realitat nacional plural de Catalunya, enfortint l'autogovern, millorant el seu finançament". "Catalunya necessita i mereix diàleg, negociació i pacte. I per això cal assegurar el respecte a tothom, a totes les idees, a les institucions i als el marc legal, que es pot reformar a través de les majories i procediments establerts", exposa Iceta. El líder del partit, considera que el PSC torna a estar "en disposició d'arribar a ser el primer partit de Catalunya, sense canviar de sigles, ni de logos, sense refundacions i sense variar el projecte polític d'esquerra reformista, catalanista i federalista".



Abans del cap de setmana, el congrés dels socialistes catalanes ha generat titulars sobretot pel seu qüestionament de l’actual model d’immersió lingüística i perquè manté la seva aposta per un Estat federal, sense retornar a plantejar un referèndum acordat per resoldre el conflicte polític català, com sí que havia fet uns anys enrere.