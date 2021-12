La nova cúpula del PSC va perfilant-se a tres dies que arrenqui el congrés extraordinari que la formació celebrarà aquest cap de setmana a Barcelona i en què s'entronitzarà Salvador Illa com a nou primer secretari. Illa rellevarà en el càrrec l'ara ministre Miquel Iceta, que passarà a presidir el partit. Així ho ha anunciat aquest dimecres al matí el mateix Illa, a través d'una declaracions que ha facilitat el propi PSC. Paral·lelament, la fins ara presidenta dels socialistes catalans, Núria Marín, passarà a ser-ne la vicepresidenta. Falta per resoldre el dubte de qui s'encarregarà de la secretaria d'Organització, que ostentava Illa. A més a més, es dona per fet que hi haurà dues viceprimeres secretaries.



Iceta ha estat el primer secretari del PSC durant els darrers set anys i mig -va substituir Pere Navarro el juny del 2014- i Illa es convertirà en el setè líder del partit, tots homes. Marín, al seu torn, haurà presidit el PSC els darrers dos anys. La també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat -des del 2008- i presidenta de la Diputació de Barcelona -des de fa dos anys i mig- està sent investigada -juntament amb 14 persones més, entre les quals alts càrrecs municipals i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras- per malversació de fons públics, omissió del deure de perseguir delictes, prevaricació, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental al Consell Esportiu de l’Hospitalet.



L'exministre de Sanitat ha argumentat que Illa i Marín formarien així "tàndem" en un òrgan "molt rellevant" de l'executiva, que pot "funcionar molt bé", en referència a l'esfera de la presidència del partit.